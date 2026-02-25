재난관리 정책 수행 경험 풍부 경남도 정책기획관, 기획조정실장 역임

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 제39대 경남도 행정부지사에 박일웅 행정안전부 서울청사관리소장이 25일 취임했다.

경남도는 이날 정부 인사발령에 따라 마산 출신인 박 신임 부지사가 부임해 공식 업무를 시작했다고 밝혔다.

박 부지사는 창신고와 성균관대 행정학과를 졸업하고 1995년 제38회 행정고시로 공직에 입문했다. 이후 경남도 정책기획관과 기획조정실장을 거쳐 행정안전부 안전소통담당관, 안전정책국장 등을 역임했다.

그는 중앙과 지방 행정을 두루 섭렵했을 뿐만 아니라, 국가 위기관리 체계와 재난 대응 정책을 총괄한 재난관리 전문가로 평가받는다. 도정 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 경남의 재난·재해 대응 역량을 한 단계 높일 것으로 기대를 모으고 있다.

박 부지사는 “지방행정의 출발점은 도민과의 신뢰”라며 “도정 핵심과제를 속도감 있게 추진해 도민과의 약속을 성과로 보답하겠다”고 취임 소감을 밝혔다.