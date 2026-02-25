[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 윤종신이 절친 장항준 감독의 영화 ‘왕과 사는 남자’가 600만 관객을 돌파한 것에 대해 재치 넘치는 반응을 보였다.

24일 윤종신은 SNS에 장항준 감독이 ‘왕과 사는 남자’ 출연진과 함께 600만 관객 돌파를 축하하며 찍은 사진을 올리며 “이 정도까지 바란 건 아니었는데… 거들먹거리는 거 어떻게 보지?”라는 글을 올렸다.

앞서 윤종신은 지난 19일에는 400만 돌파 기사를 캡처해 올리며 “보급형 거장 탄생”이라는 글을 올린 바 있다. 연예계 소문난 절친 사이인 두 사람의 유쾌한 우정이 웃음을 자아낸다.

윤종신과 장항준 감독은 연예계에서 소문난 절친이다. 과거 장항준 감독은 “나는 윤종신이 임보(임시보호)하고 (아내) 김은희가 입양한 눈물 자국 없는 말티즈”라고 말하기도 했다.

한편 영화 ‘왕과 사는 남자’가 개봉 20일째인 지난 23일 누적 관객수 600만명을 돌파했다. 이는 사극 영화 ‘왕의 남자’(29일)와 ‘사도’(26일)의 600만 돌파 시점을 앞선 기록으로 선풍적인 인기를 끌었던 ‘광해, 왕이 된 남자’와 동일한 흥행 속도이기도 하다.