국내 최대 자동화 전시회 첫 참가 AMR 퍼레이드·3D 디지털 트윈 등 체험

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대무벡스가 국내 최대 규모의 스마트 공장·자동화 전시회 ‘AW 2026’에 참가해 인공지능(AI)·로봇 중심의 미래 스마트 물류 기술력을 선보인다고 25일 밝혔다.

AW 2026은 오는 3월 4일부터 6일까지 3일간 코엑스 전관에서 열리며, 500개 기업이 2300개 부스를 운영해 8만여 명의 참관객의 방문할 것으로 예상된다.

현대무벡스는 스마트 물류 특별관에 부스를 꾸리고, 시연·전시·디지털 트윈(DT) 등의 구역으로 나눠 첨단 스마트 물류 솔루션을 전시해 고도화된 통합 엔지니어링 역량을 직관적으로 이해할 수 있도록 운영할 예정이다.

시연존에서는 다수 자율주행모바일로봇(AMR)이 군집 퍼레이드를 펼치고, 다품종 소형 상품에 최적화된 ‘옴니소터’가 한 치의 오차 없이 목적지별 분류하는 모습을 연출한다.

전시존에는 자율주행기술이 집약된 ‘저상형 AGV’, 안내·서빙 기능이 탑재된 ‘모바일 챗봇’, 무인 배송을 위한 엘리베이터 연동형 ‘딜리버리 로봇’을 비롯해 전 방향 주행이 가능한 셔틀(이송장치) 기반의 보관시스템 등을 선보인다.

DT존은 자동 입·출고 시스템(AS/RS), 무인이송로봇 등의 현장 운용 상황을 실시간으로 관찰·제어할 수 있는 ‘3D 디지털 트윈’ 시스템을 공개해 전시장에서 해외 현장 및 청라R&D센터 등에 직접 연결하는 웹 기반 통합 관제 시스템을 시연한다.

이 밖에도 차세대 스태커크레인(SRM), AGV, 갠트리로봇(피킹·이송 직교로봇) 등 현대무벡스 핵심제품 33종을 미니어처(모형)로 제작·전시한다.

현대무벡스는 이번 ‘AW 2026’ 첫날 개막식에 기업대표로 참석할 예정이다.

이번 전시회 이후 4월에는 미국 애틀란타에서 개최되는 ‘모덱스(MODEX) 2026’에도 참가한다. 세계 최대 물류 자동화 전시회 참가를 계기로 글로벌 사업 확장을 위한 해외 마케팅 활동에 집중해 해외 성과를 확대한다는 방침이다.

현대무벡스 관계자는 “AI·로봇이 융·복합된 자동화 기술은 선택이 아닌 필수가 될 것”이라며 “급변하는 산업환경 속에서 효율과 안전을 모두 충족할 수 있는 스마트 물류 솔루션 개발에 총력을 다할 계획”이라고 밝혔다.