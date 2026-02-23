“룰라 대통령님의 삶과 투쟁, 성취를 응원한다”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 23일 한국을 국빈 방문한 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령을 가리켜 “세계 민주주의 역사에서 길이 남을 룰라 대통령님의 삶과 투쟁, 성취를 응원한다”고 했다.

이 대통령은 이날 룰라 대통령과 정상회담을 앞두고 엑스(X·옛 트위터)를 통해 브라질 공식언어인 포르투갈어와 병기하며 “존경하는 룰라 대통령님의 대한민국 국빈 방문을 온 국민과 함께 열렬히 환영한다”고 적었다.

이 대통령은 “소년노동자 출신으로, 민주주의가 사회 경제 발전에 가장 유용한 도구임을 온 몸으로 증명했다”면서 “민주주의 파괴와 함께 형극의 길을 잠시 걸었으나, 위대한 브라질 국민들과 함께 강건하게 부활하여 이제는 브라질을 부활시키고 있다”고 했다.

이어 “삶과 정치에서 한발 앞서가신 대통령님의 길이 나의 인생 역정과 너무도 닮았다”다면서 “룰라 대통령님의 그 올바름과 치열함, 불굴의 도전과 용기로 브라질이 크게 융성할 것을 믿어 의심치 않는다”고 강조했다.

그러면서 “빨리 만나고 싶습니다. 나의 영원한 동지 룰라 대통령님, 환영합니다”라고 덧붙였다.