재취업 최대 300만원·생계비 지원…지역이 설계한 일자리 모델

[헤럴드경제=김용훈 기자] 노동당국이 석유화학·철강 등 주력산업 업황 악화로 고용 충격이 우려되는 지역을 중심으로 맞춤형 일자리 지원에 나선다.

중앙정부 주도의 획일적 사업 방식에서 벗어나 지방자치단체가 직접 설계한 사업에 예산을 지원하는 방식으로, 지역 기반 고용안전망을 강화하겠다는 구상이다.

고용노동부는 23일 전남 여수시, 충남 서산시, 경북 포항시, 광주 광산구 등 4개 ‘고용위기 선제대응 지역’에 총 450억원 규모의 ‘버팀이음프로젝트’ 예산을 투입한다고 밝혔다.

이번 사업은 지역이 산업 특성과 현장 수요를 반영해 일자리 사업을 직접 기획하면 정부가 재정을 지원하는 구조로, 기존 중앙정부 일괄 추진 방식과 차별화된다. 노동부는 지난해 말부터 지자체와 협의를 거쳐 사업을 설계했고, 전문가 심사를 통해 지원 대상을 최종 확정했다. 지원 규모는 전남 60억원, 충남 40억원, 경북 60억원, 광주 20억원 등이다.

지역별로는 업종 특성에 맞춘 생계·재취업 지원이 핵심이다. 석유화학 산업 비중이 큰 여수와 서산은 일용직 노동자와 화물운수 종사자까지 지원 범위를 넓혀 주거·건강·교통비 등을 지원한다. 철강 경기 둔화 영향이 큰 포항은 임금체불 노동자를 대상으로 긴급 생계비를 지원하고, 광주 광산구는 제조업 재직자 장기근속 지원과 재취업 지원금을 포함한 패키지 사업을 추진한다.

특히 지역 간 산업 충격의 양상이 다른 점을 반영해 사업 내용도 세분화됐다. 포항의 경우 450만원 이상 임금체불을 겪은 노동자에게 최대 300만원의 생계비를 지원하는 방안이 포함됐고, 여수·서산은 전·후방 연관산업 이직자에게 최대 300만원 수준의 재취업 지원금을 제공한다.

노동부는 올해 새롭게 고용위기 선제대응 지역으로 지정된 울산 남구와 전남 광양시에 대해서도 사업계획서를 제출받아 추가 지원 여부를 검토할 방침이다. 사업 추진 과정에서는 예산 집행 상황과 고용위기 지속 여부를 점검해 필요 시 추가 재정 지원도 검토한다는 계획이다.

김영훈 장관은 “위기의 해법은 지역에 있다”며 “지역이 스스로 찾아낸 사각지대를 정부가 함께 메워가는 새로운 협력 모델”이라고 밝혔다. 이어 “지역이 설계한 사업이 현장에서 작동해 일하는 사람과 일하고자 하는 사람의 삶을 지키는 버팀목이 되도록 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.