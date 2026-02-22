[헤럴드경제=정석준 기자] 22일 일본 시마네현의 ‘다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)의 날’ 행사를 규탄하는 시민단체들의 집회와 기자회견이 종로구 옛 주한일본대사관 인근에서 잇따라 열렸다.

독도향우회는 오전 11시 수송동 연합뉴스 빌딩 앞에서 ‘일본의 독도침탈 규탄 결의대회’를 개최하고 일본 정부와 시네마현을 향해 다케시마의 날 조례 폐기와 도쿄 영토주권전시관 폐관을 촉구했다.

주최측 집계 50명이 참석한 가운데, 청소년 대표로 마이크를 잡은 이지후(광명시 운산고1)·정은비(광명시 운산고2) 학생은 일본 정부가 독도를 일본 땅이라고 가르치고 있다며 역사 왜곡 만행을 중단하라는 선언문을 낭독했다.

흥사단과 바다사랑실천운동시민연합 등 8개 시민단체 역시 평화의 소녀상 옆에서 공동 기자회견을 열고 다케시마의 날을 폐지하라고 주장했다.

윤형덕 흥사단 독도수호본부 상임대표는 “독도는 국제법적으로 대한민국 영토임이 명명백백함에도 일본 정부는 독도 자국 영토론에 집착하고 있다”며 “대한민국 영토 주권을 침범하는 국제 테러”라고 말했다.

활빈단 홍정식 단장은 옛 일본대사관 앞과 우리 외교부·청와대 앞에서 다케시마의 날 행사를 비판하는 1인 시위를 벌였다.

일본은 1905년 2월 22일 시마네현 고시 제40호를 통해 독도를 일본 행정구역에 편입한다고 일방적으로 선언했다. 시마네현은 이를 기념하는 행사를 2006년부터 매년 2월 22일 열고 있다.