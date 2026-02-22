“전방위적 국제 홍보 강화해야”

[헤럴드경제=정석준 기자] 일본 시마네현이 22일 ‘다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)의 날’ 행사를 강행하기로 한 것과 관련해 서경덕 성신여대 교수는 시마네현에 항의했다고 밝혔다.

서 교수는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “마루야마 다쓰야 시마네현 지사에게 항의 메일을 보냈다”고 말했다.

그는 메일에서 “20여 년 동안 행사를 강행한다고 해서 독도가 일본 땅이 되지 않는다”며 “독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 대한민국 영토이기 때문”이라고 설명했다.

이어 “더 이상 일본 국민을 대상으로 거짓된 선동을 멈추고 ‘다케시마의 날’ 행사를 이른 시일 내에 철폐하라”며 독도 역사에 관한 영상을 첨부했다.

시마네현은 1905년 2월 22일 일방적으로 독도를 행정구역에 편입하는 공시(고시)를 하고 100주년을 계기로 2005년 3월 ‘다케시마의 날’ 지정 조례를 만들었다.

2006년부터는 2월 22일을 ‘다케시마의 날’로 정해 매년 기념행사를 열어왔다.

올해도 정부에서 파견한 차관급 인사가 참석한다.

서 교수는 “지방 소도시에서 시작한 행사를 많은 일본 유력 매체들이 취재해 전국적으로 알리고 있어 일본 내 관심이 커졌다”며 “도쿄에 ‘영토주권전시관’이 만들어졌고, 초중고 교과서에 ‘독도는 일본 땅’이라는 내용이 삽입됐다”고 지적했다.

그러면서 “이제부터라도 행사에 대한 단호한 대응이 필요하다”며 “전방위적인 국제 홍보를 강화해 나가야 할 것”이라고 강조했다.