英 일간 가디언 “60%→20% 이하” 美 ‘이란 현지 농축 제로’ 입장 변수

[헤럴드경제=신상윤 기자] 이란이 보유 중인 300㎏ 규모의 고농축 우라늄을 해외로 반출하는 대신 농도를 희석하는 방안에 합의할 용의가 있는 것으로 전해졌다. 그러나 미국이 ‘농축 제로’를 수용해야 하는 입장을 고수하고 있어 받아들여질지는 미지수다.

21일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 이란은 무기급에 근접한 60%까지 농축된 우라늄을 비축하고 있지만, 국제원자력기구(IAEA)의 감독 아래 농도를 20% 이하로 낮추는 데 동의할 수 있다는 입장이다. 이는 이란이 조만간 미국에 건넬 제안의 핵심이 될 전망이다.

앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 2~3일 이내에 가능한 합의안 초안을 미국 측에 제시하겠다는 방침을 밝혔다. 이 같은 제안에 대해 미국이 어떤 반응을 보일지는 미지수다.

트럼프 대통령 사위 재러드 쿠슈너와 스티브 윗코프 특사는 이란 측에 이란 영토 내 농축 제로를 원한다는 입장을 전달한 것으로 알려졌다.

다만 트럼프 행정부 내부적으로는 ‘상징적인 수준의 소규모 농축’까지는 허용하겠다는 방안도 검토되는 것으로 전해졌다.

이란은 지난해 이스라엘의 공습으로 핵 시설 내 원심분리기가 대부분 파괴돼 농축 능력을 상실한 상태다.

반면 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이는 민간 용도 핵농축 권리를 포기하지 않겠다는 입장을 고수해왔다.

친(親)이란 성향의 매체들은 미국과의 협상과 관련해 “핵물질은 국외로 반출되지 않을 것이라는 입장을 분명히 했다”는 이란 외교 당국자의 발언을 전했다.

이란 인근 해역에 핵추진 항공모함을 배치한 도널드 트럼프 행정부는 협상 불발 시 군사작전까지 고려 중이다.