[헤럴드경제= 박영훈 기자] “이러다 다 떠난다”

쿠팡의 고객정보 유출 사고 이후 이용자들이 줄고 있는 온라인동영상서비스(OTT) 쿠팡플레이가 초유의 사태에 직면했다.

올해 손흥민 경기 생중계 등 오리지널 라인업을 내세워 반격에 예고했지만, 쿠팡플레이의 위기는 사실상 지금부터다.

공정거래위원회(공정위)가, 쿠팡이 자사 유료 회원에게 쿠팡플레이 서비스를 무료로 제공하는 행위가 ‘끼워팔기’에 해당하는지 들여다보고 있어서다. 불공정거래행위에 해당한다고 판단할 경우 더이상 끼워팔기를 할수 없게 된다.

쿠팡플레이가 쿠팡의 유료멤버십 혜택에서 분리될 경우 큰 타격이 불가피할 전망이다. 다른 OTT에 비해 콘텐츠가 부족한데도 불구하고 그동안 쿠팡의 유료 회원에 힘입어 빠르게 성장해 온 만큼 쿠팡플레이가 독자 생존하기는 쉽지 않다는 우려가 나온다.

2020년 12월에 출시된 쿠팡플레이는 쿠팡 회원의 유입에 힘입어 빠르게 점유율을 키웠다. 2021년 3월 사용자 수 점유율 5%에서 1년 사이 15%로 껑충 뛰었다. 이후, 티빙과 엎치락뒤치락하다 넷플릭스에 이어 국내 2위까지 치고 올라왔다.

하지만 쿠팡 사태의 잡음이 길어지면서 이용자들이 계속 줄고 있다. 와이즈랩·리테일·굿즈에 따르면 쿠팡플레이의 1월 MAU(월간활성이용자수)는 781만 2048명으로 전달(853만 3152명) 대비 8.45% 감소했다. 지난해 말 발생한 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고 여파가 컸다. 통합 회원 체계를 운영하는 특성상, 쿠팡의 브랜드 이미지 하락에 따른 연쇄적 영향이 불가피했다.

쿠팡플레이는 손흥민과 리오넬 메시의 맞대결을 생중계하는 등 차별화된 스포츠 콘텐츠를 앞세워 반격을 꾀하고 있다. 손흥민 LA FC의 모든 경기는 쿠팡플레이 ‘스포츠 패스’에 가입해 시청할 수 있다.

쿠팡플레이는 중계권 계약으로 지출한 비용을 구독료로 거둬들이며 수익성을 확보하겠다는 전략이었다. 쿠팡플레이 스포츠 중계를 보기 위해서는 쿠팡 와우멤버십(월 7890원) 회원은 스포츠패스(월 9900원)를 추가로 결제해야 하고, 일반 회원은 1만6600원을 내야 한다.

쿠팡플레이는 광고 요금제 기반 일반회원 무료 요금제와 HBO 독점 제공 등을 내세웠지만 꾸준히 볼만한 콘텐츠가 없다는 반응이 쏟아지고 있다. 주요 스포츠 생중계로 한때 이용자 수가 늘었지만 그때 뿐이고 계속 쿠팡플레이를 찾을 유인이 상대적으로 부족하다는 지적이다.

한편 공정위는 쿠팡이 유료멤버십인 와우멤버십 회원에게 쿠팡플레이를 무료로 시청할 수 있도록 서비스를 제공하는 이른바 ‘끼워팔기’ 행위에 대해 조만간 결론지을 것으로 알려졌다.