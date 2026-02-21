전 세계 가수 첫 기록…‘레드 다이아 버튼’ 받았다 오는 27일 3년 5개월 만 새 앨범…“오랜 시간 정성 담아 열심히 준비”

[헤럴드경제=정목희 기자] 걸그룹 블랙핑크가 전 세계 아티스트 가운데 최초로 유튜브 구독자 1억명을 돌파한 데 대해 “정말 감사드린다”는 소감을 밝혔다.

블랙핑크는 지난 20일 오후 유튜브 구독자 1억명을 넘어서며 이를 기념하는 ‘레드 다이아몬드 버튼’을 받았다. 이는 공식 아티스트 채널 기준으로 전 세계 최초 기록이다.

멤버들은 21일 공개된 유튜브 영상을 통해 팬들에게 감사 인사를 전했다.

제니는 “항상 저희 음악에 관심을 가져주시고 사랑해 주시는 모든 분께 다시 한번 감사드린다”며 “특히 이 기록을 ‘블링크’(팬덤명)와 함께 만들 수 있어 정말 기쁘다”고 말했다.

로제는 “이번 기록은 특히 더 뜻깊다”며 “저희가 공식 아티스트 채널 가운데 최초로 유튜브 구독자 1억명을 달성했다고 들었다”고 전했다.

리사도 “항상 응원해주시고 전 세계 팬들과 소통할 수 있는 공간을 만들어준 유튜브에도 감사 인사를 드린다”며 “무엇보다 매 순간 함께해주고, 저희의 음악을 보고 듣고 매 순간 함께 성장해 준 ‘블링크’ 여러분 정말 감사드린다. 여러분이 없었다면 여기까지 올 수 없었다”고 했다.

블랙핑크는 오는 27일 세 번째 미니앨범 ‘데드라인’(DEADLINE) 발표도 앞두고 있다. 이번 신보는 이들이 지난 2022년 9월 정규 2집 이후 3년 5개월 만에 내놓는 앨범이다.

지수는 “이번 3집 미니앨범 ‘데드라인’도 오랜 시간 동안 정성을 담아 열심히 준비했으니 많은 사랑을 부탁드린다”라고 당부했다.