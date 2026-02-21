포항서 국정설명회 “좀더 균형잡힌 정치구도 생겨나는 행정통합 희망” 철강 기반 신산업 전환 지원 “청년 첫 경력 국가책임제 추진”

[헤럴드경제=정경수 기자] 김민석 국무총리가 대구·경북 행정통합 논의와 관련해 “껍데기만 합치는 통합은 아니다”라며 권한과 재정 확대를 강조했다.

김 총리는 21일 경북 포항에서 열린 제11차 ‘K-국정설명회’에서 지역 주민 300여명을 만나 “통합 여부는 대구·경북의 선택이며, 그것이 발전의 길이 될지도 결국 지역 지도자와 시·도민의 판단에 달려 있다”고 밝혔다.

그는 “행정통합을 하면 지금보다 권한이 늘고 재정력도 커진다는 점은 부인하기 어렵다”며 “더 많은 재정과 권한이 지역으로 가는 것”이라고 설명했다. 일각에서 제기되는 ‘형식적 통합’ 우려에 대해서는 “주민과 국민의 권한이 강화되는 방향이 중요하다”고 반박했다.

김 총리는 통합 이후의 운영 방식도 강조했다. 그는 “통합 이후에도 같은 방식으로, 견제와 균형 없이 운영된다면 무슨 의미가 있겠느냐”며 “정치 개혁과 함께 보다 균형 잡힌 정치 구도, 다양한 목소리가 반영되는 통합이라면 더욱 바람직하다”고 말했다.

포항 지역경제에 대해서는 철강 산업의 경쟁력 유지와 함께 미래 산업 전환 필요성을 언급했다. 김 총리는 “대한민국을 이끌었던 포항이 이 정도라면 다른 지역은 어떻겠느냐”며 “철강을 기반으로 하되 수소 산업과의 결합, 이차전지·반도체·소형모듈원자로(SMR) 등 신산업과의 연계를 정부가 함께 고민하겠다”고 밝혔다.

청년 정책과 관련해서는 “청년 첫 경력 국가책임제를 추진하려 한다”며 “청년 문제에서 반드시 성과를 내겠다”고 약속했다.

국정설명회는 김 총리가 전국을 순회하며 정부의 국정 철학을 설명하고 지역 의견을 수렴하는 자리로, 서울·광주·인천·전남·경남·강원·경기 등에 이어 이번이 11번째다. 이날 행사는 더불어민주당 경북도당 초청으로 진행됐다.