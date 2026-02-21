선진국 고용 둔화, 금리·인플레 영향 더 커 미국 사무직 300만개 증가 PC·인터넷 등장 당시와 유사

[헤럴드경제=정경수 기자] 인공지능(AI)이 대규모 실업을 초래할 것이라는 경고가 잇따르는 가운데, 실제 고용 시장에서 나타난 변화는 예상만큼 급격하지 않다는 분석이 나왔다.

딜로이트는 21일 발간한 ‘AI가 실업을 유발하고 있는가’ 보고서에서 “AI로 인해 노동시장 전체가 붕괴하거나 대규모 일자리 소멸이 발생할 것인지는 아직 단정하기 어렵다”며 “현재까지의 흐름은 ‘이번만은 다르다’기보다는 과거 기술 혁신과 유사하다”고 평가했다.

보고서는 2022년 말 챗GPT 출시 이후 일부 선진국에서 실업률이 오르고, 소프트웨어 엔지니어 등 AI 관련 직군의 청년층 고용이 둔화한 점은 사실이지만 이를 AI 영향으로 단정하기는 어렵다고 분석했다. 2021~2022년 인플레이션과 이에 따른 중앙은행의 금리 인상 여파로 기업들이 비용 절감에 나선 결과일 가능성이 더 크다는 설명이다.

실제로 미국의 채용 둔화는 챗GPT 등장 이전부터 시작됐고, 기술 분야의 인력 감축도 팬데믹 기간 급증했던 채용을 정상화하는 과정으로 해석할 수 있다는 것이다.

딜로이트는 “AI가 고용에 전혀 영향을 미치지 않는다는 의미는 아니지만, 기존 기술 발전 과정에서 나타난 일자리 변화와 비교할 때 그 충격이 특별히 크다고 보기는 어렵다”고 덧붙였다. 현재 선진국 고용 둔화는 AI보다는 경기 순환적 요인과 더 밀접하다는 분석이다.

미국 사무직 고용이 오히려 증가한 점도 주목됐다. 2022년 말 이후 관리·전문·영업·사무직 일자리는 약 300만개 늘었고, 최근 3년간 소프트웨어 개발자는 7%, 법률 보조원은 21% 증가했다. 이는 AI가 해당 직군을 빠르게 대체하고 있다는 주장과는 다소 거리가 있다는 평가다.

보고서는 예일대 예산연구소 연구를 인용해 “챗GPT 등장 이후 미국 일자리 구성 변화율은 1980년대 PC 보급, 1990년대 인터넷 확산 시기와 크게 다르지 않다”고 전했다.

동시에 AI 관련 신직업도 속속 등장하고 있다. 데이터 주석가(라벨러), AI 현장 엔지니어, 최고AI책임자(CAIO) 등은 대표적인 사례다.

다만 보고서는 일부 직군이 구조적 변화를 겪을 가능성은 배제하지 않았다. 앤트로픽의 다리오 아모데이 CEO가 “AI가 올해 안에 소프트웨어 엔지니어 업무의 상당 부분을 수행할 수 있다”고 전망한 점을 언급하며, 과거 컴퓨터 도입기처럼 적응하지 못한 일부 직종은 도태될 수 있다고 짚었다.