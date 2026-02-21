[헤럴드경제=김성훈 기자] 미국 연방대법원이 트럼프 행정부의 상호관세를 위법이라고 판결하자 전 세계 자본시장이 일제히 상승했다.

20일(현지시각) 뉴욕증시에서 나스닥은 0.9%, S&P500은 0.69%, 다우존스는 0.47% 상승했다.

유럽증시도 범유럽 지수인 스톡스600이 0.84% 상승했다. 국가별로는 독일의 닥스가 0.87%, 영국의 FTSE 100이 0.56%, 프랑스 까그 40은 1.39% 각각 상승했다.

이날 미국 증시의 출발은 하락세로 시작해 불안했다. 연준이 가장 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수는 0.4% 올라 시장의 예상을 상회하고, 4분기 국내총생산(GDP) 성장률이 1.4%로 급격하게 위축된 것으로 드러났다. 작년 4분기 발생한 연방 정부 셧다운(일시 업무 정지)으로 정부 지출이 급감한 여파였다.

그러나 미국 대법원이 상호관세가 위법이라고 최종 판결하자 분위기가 급격히 바뀌었다. 예상대로 나온 재판 결과에 불확실성이 해소되자 투심이 살아났다.

대법원 판결 후 추가 관세의 부과 형태, 관세 환급 방식과 소송 여부 등 불안 요소가 여전히 많지만 시장 참가자들은 일단 불확실성 해소에 반색했다. 트럼프가 즉각 무역법 122조에 따라 전 세계를 상대로 10%의 추가 관세를 부과한다고 밝혔지만 안도 랠리가 계속됐다.

FBB캐피털파트너스의 마이클 브레너 선임 연구 분석가는 “이제 하급 법원들은 관세를 납부한 사람들과 정부가 지급하는 막대한 환급금에 대해 어떤 일이 벌어질지 결정해야 할 것”이라며 “그런 조치가 시행되면 이는 사실상 경기 부양책의 한 형태가 될 것”이라고 말했다.

종목 별로는 상호 관세로 실적에 일부 부담이 됐던 애플과 엔비디아, 아마존은 특히 이번 판결의 수혜가 예상됐다.

국내 증시 투자자들도 이번 판결로 수혜를 볼 종목을 꼽아보며 기대감에 들뜬 상황이다. 주식 투자 온라인 커뮤니티에서 한 투자자는 “다음 주에 6천피(코스피 지수 6000) 찍겠네. 주말이 너무 길다. 월요일이 얼른 왔으면 좋겠다”라고 했고, 다른 투자자도 “(자신이 투자한 종목이) 관세 여파로 거의 상승하지 못했는데 고생 끝에 낙이 오나 보다”라며 기대감을 드러냈다.