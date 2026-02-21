6.3지방선거 100 앞...20일 예비 후보등록 시작...서울 구청장 선거는 지역 넓지 않아 구민들 전, 현 구청장 등 후보군에 대한 평가 냉철...특히 한 구청에서 20년 넘게 근무한 직원들의 판단은 선거 당락 결정할 파워 보여 주목

[헤럴드경제=박종일 선임기자]6·3지방선거가 100여 일 앞으로 다가왔다. 예비후보 등록이 시작되면서 서울 25개 자치구의 선거 시계도 빨라지고 있다.

공식적으로는 정당 경쟁, 정책 대결, 인물론이 부각되지만 자치구 안쪽에서는 오래된 ‘공식’이 다시 고개를 든다.

“구청장 선거는 직원들이 가른다.”

과연 이 말은 과장일까, 현실일까.

인구 30만~70만…‘좁고 깊은’ 선거판

서울 자치구는 30만~70만명 규모. 광역단체장 선거와 달리 지역 밀착도가 매우 높다.

주민들은 구청장의 이름과 얼굴, 정책을 비교적 가까이에서 체감한다. 복지, 인허가, 재개발·재건축, 도로 정비, 공원 조성, 지역 축제까지 생활 전반이 평가 대상이다.

특히 강동·강서·노원·은평·금천 등 외곽 지역 역시 더 이상 ‘변방’이 아니다. 언론 보도와 온라인 커뮤니티를 통해 평판은 실시간으로 확산된다.

하지만 선거 전문가들은 “지표보다 무서운 건 구전(口傳)”이라고 말한다.

20~30년 한 조직 근무…공무원 표의 파급력

서울 자치구 공직사회는 특수성이 있다. 9급으로 입직해 20~30년 한 자치구에 근무한 직원 상당수가 해당 지역에 거주한다.

또 관변단체·직능단체와 오랜 네트워크를 형성한다. 특히 공무원 개인의 표뿐 아니라 배우자·가족·친인척까지 고려하면 영향력은 배가된다.

자치구 관계자들 사이에서는 “조직 내부 평가가 선거 막판에 의외의 변수로 작용한다”는 이야기가 공공연하다.

수천 표 차이로 당락이 갈리는 자치구 특성을 감안하면 결코 무시하기 어려운 숫자다.

“직원들 힘들어했다더라”…4년 뒤에도 따라다니는 평가

선거는 4년에 한 번이지만 평판은 매일 쌓인다.

“민선 7기 때 직원들 너무 힘들어했다더라”는 한 마디는 선거철에 다시 회자된다.

업무 강도, 인사 운영, 소통 방식, 위기 대응 태도는 조직 내부에서 먼저 평가된다. 이 평가가 지역사회로 번질 경우 파장은 적지 않다.

행정 성과가 뛰어나더라도 조직 신뢰가 약하면 선거에서 고전할 수 있다는 분석이 나오는 이유다.

조직 신뢰가 곧 지역 여론

구청 직원들은 지역 행사, 직능단체 모임, 자원봉사 활동 등을 통해 지역 핵심 인사들과 꾸준히 접촉한다.

행정 최일선에 있는 이들의 분위기와 발언은 자연스럽게 여론 형성에 영향을 준다.

“일은 잘하지만 직원과 소통이 부족하다”는 평가와 “큰 성과는 없어도 조직이 안정적이다”는 평가는 선거 국면에서 전혀 다른 파급력을 갖는다.

결국 자치구 선거는 정책 경쟁 + 조직 리더십 + 인격적 신뢰의 삼중 평가다.

선거는 ‘정치’이자 ‘인사평가’

구청장 선거는 단순한 정당 대결이 아니다. 재정 운용 능력,지역 현안 해결력,직원과의 관계,민원 대응 태도,위기 상황 리더십 등 모든 것이 종합적으로 검증된다.

특히 내부 조직을 ‘지시’가 아닌 ‘설득과 신뢰’로 이끈 리더인지 여부가 중요한 변수로 떠오르고 있다.

1000만 서울시민의 눈, 더 예리해졌다

6·3지방선거는 서울 정치 지형의 중간 평가 성격도 갖는다.

정당 프레임을 넘어 각 자치구에서 체감한 행정 성과와 조직 분위기가 유권자의 판단 기준이 될 가능성이 높다.

그리고 그 출발점에는 이런 질문이 놓여 있다. “우리 구청, 직원들 분위기 어떠냐.”

그러나 현 구청장이 직원들로부터 너무 좋은 평가를 받은 경우 다른 반응이다. 한 자치구 간부는 “현 구청장님이 너무 좋아 이번 선거에서 꼭 당선돼 오래 같이 근무했으면 좋겠다”고 말했다.

직원들 평가가 무서운 이유이기도 하다.

실력과 인격, 모두 시험대에

선거는 냉정하다. 정책 성과만으로는 충분하지 않다.

조직을 존중하고, 직원과 신뢰를 쌓고, 지역사회와 소통해 온 리더만이 다시 선택받을 가능성이 높다.

이번 서울 구청장 선거는 단순한 자리 경쟁이 아니다. 지난 4년의 행정 성과와 리더십 전반에 대한 종합평가 무대다.

“구청장 선거는 직원이 가른다”는 말이 다시 회자되는 이유다.

6·3지방선거. 보이지 않는 표심이 어떤 결과를 만들어낼지 주목된다. 우리나라 지방자치가 30년을 넘으면서 구민과 시민 모두 정치 의식이 매우 높은 실정이다.

특히 매일 구청장과 호흡을 함께 하는 구청 직원들의 평가는 매우 날카로울 수밖에 없다.