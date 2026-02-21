계주 금, 1500ｍ 은 통산 메달 7개 개인 3연패 막은 후배 김길리 격려

[헤럴드경제=조용직 기자] 쇼트트랙 월드스타 최민정(성남시청)이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 1500ｍ에서 은메달을 목에 걸며 한국 스포츠 사상 개인 최다 메달이라는 위대한 업적을 세웠다.

최민정은 21일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 여자 1500ｍ 결승에서 김길리(성남시청)에 이어 두 번째로 결승선을 통과해 은메달을 차지하면서 통산 올림픽 메달을 7개로 늘렸다.

그는 진종오(사격), 김수녕(양궁), 이승훈(스피드 스케이팅·이상 6개)을 넘어 한국 선수 동·하계 올림픽 최다 메달 신기록을 세웠다. 최민정은 전이경(금메달 4개·동메달 1개)과 함께 동계 올림픽 한국 선수 최다 금메달 공동 1위에도 올랐다.

최민정은 2018 평창 동계 올림픽에서 여자 1500ｍ와 여자 3000ｍ 계주에서 금메달을 따며 2관왕에 올랐고, 2022 베이징 대회에서는 여자 1500ｍ에서 금메달, 여자 1000ｍ와 여자 3000ｍ 계주에서 은메달을 획득했다.

그리고 이번 대회에서 여자 3000ｍ 계주 금메달을 합작한 뒤 마지막 메달 레이스인 여자 1500ｍ에서 은빛 질주를 펼쳤다.

후배 김길리의 우승으로 아쉽게 본인은 쇼트트랙 역사상 최초의 개인전 3연패 금자탑을 쌓진 못했지만, 최민정은 감격의 눈물을 흘리는 후배 김길리를 따뜻하게 안아주며 레전드의 품격을 또 한번 보여줬다.

철저한 준비 끝에 그는 올림픽 무대에 다시 섰고, 금메달과 은메달을 차례대로 목에 걸며 찬란한 금자탑을 쌓았다.