“정부 보조금 전제” 관측 구체화 여부는 불투명

[헤럴드경제=정경수 기자] SK하이닉스가 일본 내 메모리 반도체 공장 설립을 검토한 정황이 있다는 일본 언론 보도가 나왔다. 다만 회사 측은 관련 계획을 부인했다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 21일 SK하이닉스가 일본 일부 지방자치단체에 공장 건설 후보지와 관련한 의견을 타진한 것으로 보인다고 전했다. 보조금 지원을 전제로 한 구상으로 추정되지만, 실제 추진 여부는 불확실하다고 덧붙였다.

이에 대해 SK 측은 “해당 사안을 검토한 바 없다”며 일본을 메모리 반도체 생산 거점으로 삼을 계획은 없다는 입장을 밝혔다고 신문은 전했다.

닛케이는 최태원 SK그룹 회장이 2024년 자사 인터뷰에서 일본과 미국 등지에서의 생산 가능성을 검토하고 있다고 언급한 바 있으나, 이후 구체적인 진전은 확인되지 않았다고 설명했다. 또 일본 정부와의 논의가 이어지고는 있지만, 현재로선 실현 가능성을 단정하기 어렵다고 보도했다.