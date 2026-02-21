브랜드전략TF, 2개안 최고위 보고 예정 최고위·의총 거쳐 당원 선호도 조사로 최종 확정 6·3 지방선거 앞두고 이달 내 개정 마무리 방침 3·1절부터 새 당명 공식 홍보물 적용 검토

[헤럴드경제=정경수 기자] 국민의힘의 새 당명 후보가 ‘미래연대’와 ‘미래를여는공화당’ 두 가지로 좁혀졌다.

21일 당 관계자에 따르면, 당명 개정을 추진 중인 브랜드전략 태스크포스(TF)는 내부 논의를 거쳐 이들 두 명칭을 최종 후보로 압축했다. TF는 22일 최고위원회의에 해당 안을 보고할 예정이다.

새 당명은 최고위 논의와 의원총회 절차를 거친 뒤, 당원 선호도 조사를 통해 최종 확정될 전망이다. 다만 TF가 제시한 두 후보 외에 다른 명칭이 막판에 채택될 가능성도 배제할 수 없다는 관측도 나온다.

지도부는 6·3 지방선거를 앞두고 이달 내 당명 개정 절차를 마무리한다는 계획이다. 3·1절부터는 새 당명을 현수막 등 공식 홍보물에 적용하는 방안이 검토되고 있다.

국민의힘이 당명을 변경하는 것은 약 5년 6개월 만이다. 앞서 미래통합당은 2020년 9월 현재의 ‘국민의힘’으로 당명을 바꾼 바 있다.