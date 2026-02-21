[헤럴드경제=빅세정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 20일(현지시간) 이란에 대한 ‘제한적 공격’을 “고려 중이라고 말할 수 있을 것 같다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 주지사들과의 업무조찬 직후 ‘이란을 압박하기 위한 제한적 공격을 고려하느냐’는 기자들의 질문에 이같이 답했다.

트럼프 대통령은 전날 이란에 대한 핵 포기 시한을 “10일이나 15일”로 제시하면서 협상이 결렬되면 “나쁜 일이 일어날 것”이라고 경고한 상태다.

앞서 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 최대한 유리한 핵 합의를 도출하기 위해 일단 이란에 대해 ‘코피작전’으로 불리는 제한적 공격에 나서는 방안을 검토하고 있다고 복수의 소식통을 인용해 전날 보도했다.

트럼프 대통령의 고위 보좌관들은 이같은 대(對)이란 공격 옵션을 그에게 여러차례 제시했으며, 초기의 제한적 공격은 일부 군사시설과 정부기관을 겨냥하는 것으로 전해졌다.

로이터 통신도 복수의 미국 당국자를 인용, 이란에 대한 제한적 공격은 ‘특정 개인’을 목표로 삼는 방식이 거론되며, 이란의 군사시설 및 핵시설에 대한 타격도 선택지라고 전했다.

핵농축 프로그램 포기를 압박하기 위한 ‘1단계 공격’에도 이란이 응하지 않을 경우, 즉 이란과의 핵 협상이 결렬됐다고 최종 판단될 경우 미국은 광범위한 전면전을 통해 하메네이 정권 전복에 나설 가능성도 있다.

한 소식통은 WSJ에 트럼프 대통령이 공격을 점차 강화할 수 있으며, 소규모로 시작해 이란 정권이 핵 활동을 해체하거나 정권이 붕괴할 때까지 더 큰 공격을 명령할 수 있다고 말했다.

정권 교체에는 상당한 희생을 감수하는 지상군 투입이 불가피하다고 일반적으로 여겨지지만, 마두로 대통령 축출 때처럼 특수 정예부대를 활용한 급습 작전이 감행될 수도 있다고 로이터는 전망했다.