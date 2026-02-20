[헤럴드경제=나은정 기자] 글로벌 게임 플랫폼 로블록스에서 12·3 비상계엄을 소재로 논란을 빚은 게임 ‘그날의 국회’가 규정 위반을 이유로 결국 삭제됐다.

로블록스 측은 20일 “내부 검토를 거쳐 ‘그날의 국회’ 체험을 삭제 조치했다”고 밝혔다.

삭제 사유에 대해서는 “당사 커뮤니티 규정은 정치적 인물 및 단체와 관련된 콘텐츠의 논의나 묘사를 금지하고 있다”며 “현재 공직에 출마 중이거나 최근 출마한 정치 후보자 및 관련된 슬로건, 선거 캠페인 자료, 집회 또는 행사와 관련된 콘텐츠 등이 금지 대상에 포함된다”고 설명했다.

그러면서 “로블록스는 모든 연령대의 사용자가 안전하고 시민의식을 바탕으로 한 긍정적인 경험을 할 수 있는 플랫폼을 구축하는 데 전념하고 있다”고 강조했다.

이달 초 로블록스 플랫폼에 올라온 이 게임은 12·3 비상계엄을 배경으로 이용자들이 시민과 계엄군, 경찰 등으로 역할을 나눠 서로 공격하는 방식이다. 시민 역할 이용자는 게임 내에서 자원을 모아 화염병이나 죽도 등을 구매해 공격할 수 있고, 군인 역할 이용자는 총기로 시민을 저지하는 설정이 포함돼 논란이 일었다.

‘그날의 국회’ 운영자는 전날 로블록스에서 게임이 삭제되자 디스코드(Discord) 채널에서 라이브 방송을 열고, 이를 보도한 국내 언론을 비난하기도 했다.

다만 이후 공지사항을 통해 “현 시간을 기해 저희 게임은 공식적으로 서비스를 종료한다”라며 “법적 분쟁이 두려워 서비스를 종료하는 것이 아닌 새로운 게임으로 도약하기 위한 것”이라고 밝혔다.

한편 로블록스에서는 2024년에도 5·18 광주 민주화 운동을 왜곡한 ‘그날의 광주’가 등장해 논란을 빚은 바 있다. 당시 5·18기념재단이 제작자를 경찰에 고발했고, 로블록스는 공식 사과와 함께 해당 게임을 삭제했다.