-오랜 기간 축적해온 ‘예술·문화·파인다이닝’

-“한남동은 그 도시 자체로 하나의 ‘브랜드’”

-한남동 지역 가치 한층 끌어올릴 ‘소요한남 by 파르나스’ 눈길

서울 한복판, 번화한 도로와 고층 빌딩 사이를 지나면 어느 순간 남산의 녹음과 한강의 잔잔한 풍경이 맞아주는 곳, 바로 한남동이다. 단순히 부촌이라는 수식어로는 담을 수 없는, 살아있는 예술과 문화가 오랜 기간 축적된 뿌리 깊은 지역으로 평가를 받는 것도 한남동에서만 누릴 수 있는 지리적 가치다.

한남동은 오래전부터 연예인, 아티스트, 셰프들이 모이는 문화의 성지로 자리 잡았다. 그들이 이곳을 선택하는 이유는 명확하다. 세계적 수준의 레스토랑과 갤러리, 조용한 카페가 한데 어우러진 독특한 공간 구조가, 도심 속에서도 예술적 영감을 받을 수 있는 환경을 제공하기 때문이다.

실제로 한남동의 파인다이닝은 서울 어디에서도 찾아보기 힘든 수준이다. 프렌치, 이탈리안부터 컨템포러리 한식까지, 각국의 미식을 경험할 수 있는 레스토랑이 한남동 곳곳에 자리하고 있다. 이곳을 거닐며 맛과 풍경, 그리고 예술적 감각이 동시에 충족되는 경험은 한남동만의 특별한 매력이다. 이러한 문화적 깊이는 자연스레 부유층과 예술인들을 끌어당긴다.

해외 부촌과의 평행 비교에서도 흥미롭다. 미국 로스앤젤레스의 벨 에어, 영국 런던의 리치먼드처럼 도심과 자연을 가까이 두면서 고급 주거와 문화적 여유를 동시에 누릴 수 있는 지역이 존재한다. 한남동 역시 한강과 남산을 품은 지리적 장점, 미술관과 갤러리, 공연장과 레스토랑이 조화된 점에서 해외 부촌과 특장점이 통한다. 결국 한남동은 단순한 주거지가 아닌, ‘생활 속 예술과 문화’가 일상화된 공간으로, 그 자체로 도시가 하나의 브랜드가 된 셈이다.

업계 관계자는 “한남동의 헤리티지는 단순히 ‘부촌’이라는 말로 설명되기 어려운데, 도심 한가운데서도 남산 녹지와 한강 풍경을 동시에 누릴 수 있는 지리적 구조가 희소한 데다 여기에 갤러리·공연·미식 같은 문화 인프라가 오랜 기간 축적되면서 ‘생활 속에서 예술과 문화가 완성되는 동네’로 인식되고 있다”고 말했다.

이렇듯 예술과 문화가 공존하는 한남동에서 주거 가치를 한층 끌어올릴 ‘소요한남 by 파르나스’ 공급에도 관심이 높아지고 있다. 소요한남 by 파르나스는 서울시 용산구 한남대로 일원에 들어서며, 지하 5층~지상 7층, 전용면적 99∙108㎡ 총 111가구로 시공은 포스코이앤씨가 맡았다.

소요 한남은 말그대로 예술의 성지를 집 앞에서 모두 누릴 수 있다. 리움미술관과 현대카드 라이브러리, 블루스퀘어 등 국내 대표 ‘힙플레이스’로 손꼽히는 미술관 및 공연장이 가깝고, 페이스갤러리, 두아르트 스퀘이라, 타데우스 로팍, 가나아트 한남, 리만머핀 서울 등 다수의 갤러리에서 문화 생활까지 영위할 수 있다.

쾌적한 환경도 자랑거리다. 남산공원 산책로, 둘레길 등을 걸어서 이용할 수 있고, 1km 이내에 위치한 한강으로 이동하면 한강공원 한남·잠원지구 산책로, 자전거도로 등을 일상에서 이용할 수 있는 만큼 도심 속에서도 여유로운 산책과 운동, 휴식 등을 모두 즐길 수 있다.

핵심 권역의 중심에 위치해 CBD(도심권역), GBD(강남권역) 등으로 양방향 이동이 용이한 만큼 직주근접에도 유리하다. 강남권의 경우 한남대교를 통해 차량으로 10분 이내에 진입이 가능해 강남 인프라도 공유할 수 있다. 한남역(경의중앙선), 이태원역(6호선) 등과도 인접해 있어 대중교통도 편리하게 이용할 수 있다.

순천향대병원이 반경 500m 거리에 있어 차량으로 2분 내 이동 가능하며, 서울대병원, 서울성모병원 등 주요 대형 병원도 반경 5km 내에 위치해 있어 응급 상황 발생 시 병원으로 신속하게 이동할 수 있는 최적의 동선을 확보해 시니어 수요자들의 관심이 높을 것으로 예상된다.

한편, 소요한남 by 파르나스는 상반기 중 공급을 계획하고 있으며, 3월 5일(목)부터 5월 2일(토)까지 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 스위트룸에 사전 홍보관을 오픈한다. 예약 고객들을 대상으로 프라이빗 투어 프로그램을 진행할 예정이며, 국내 최고 수준의 호텔 피트니스클럽 중 하나로 꼽히는 ‘메트로폴리탄 피트니스’와 스위트룸을 경험할 수 있다. 투어 신청은 대표번호를 통해 접수할 수 있다.