“군사반란 중대성 반영 미흡…법 감정 부합했나”

[헤럴드경제=최은지 기자] 정성호 법무부 장관이 19일 12·3 내란 사건 주동자들에 대한 1심 판결과 관련해 “어떤 권력자라도 헌법 위에 설 수 없다는 사실이 재확인됐다”고 밝혔다. 정 장관은 판결의 상징성을 높이 평가하면서도, 재판부의 양형 판단에 대해서는 강한 의문을 제기했다.

정 장관은 이날 자신의 누리소통망(SNS) 메시지를 통해 “오늘 판결로 대한민국이 법치국가이며, 국민주권주의를 무력화시키려는 불법적이고 폭력적인 권력 찬탈 시도는 더 이상 성공할 수 없다는 사실을 헌법의 이름으로 증명해냈다”고 평가했다. 그는 이를 ‘우리 민주주의의 저력’이라고 규정했다.

다만 정 장관은 피고인들에게 내려진 형량의 적정성에 대해 의문을 표했다. 그는 “군대를 동원해 국가를 전복하려 한 군사반란의 중대성과 위험성이 이번 양형에 충분히 반영되었는지는 의문”이라고 지적했다.

특히 재판부가 감형 사유로 든 항목들을 조목조목 짚었다. 정 장관은 “재판부가 장기간 국회의 기능 정지로 인한 헌정 중단 위기와 막대한 사회적 비용을 지적하면서도, ‘결과적으로’ 실패한 내란이라거나 초범, 고령 등의 이유로 감형해 준 판단이 과연 상식과 국민의 법 감정에 부합하는지 되짚어볼 필요가 있다”고 강조했다.

정 장관은 “항소심에서 엄중하게 다투어지기를 기대한다”며 “오늘 판결이 내란으로 상처 입은 대한민국의 자부심과 국민의 마음을 보듬고, 헌법 질서를 확고히 세우는 출발점이 되기를 바란다”고 밝혔다.

그러면서 “혹한의 겨울밤, 생명의 위협 속에서도 민주주의를 지켜낸 주권자 국민 여러분께 다시 한번 깊은 헌사를 드린다”며 “권력자가 아닌 국민에게 든든한 법치국가, 다시 도약하는 선진 대한민국을 만들어 가겠다”고 약속했다.