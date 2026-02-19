100% 그룹 자본으로 조성한 초대형 인프라 블라인드펀드 용인 반도체클러스터 사업 등 지역 균형 발전의 거점에 투자

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 그룹의 자본력과 투자·운용 역량을 총결집해 약 1조원 규모의 KB국민성장인프라펀드를 결성한다고 19일 밝혔다.

이번 펀드는 정부의 국민성장펀드 추진계획에 맞춰 국가 전략 인프라 사업을 안정적으로 지원하고 민간투자의 마중물 역할을 하기 위해 조성됐다.

KB국민은행, KB손해보험, KB라이프생명 등 주요 계열사가 출자자로 참여해 1조원 전액을 100% 그룹 자본으로 조달한다. 펀드 운용은 KB자산운용이 맡는다. KB자산운용은 국내 1호 토종 상장 인프라펀드인 발해인프라펀드를 운용 중이다.

펀드는 영구폐쇄형 인프라펀드 구조를 채택했다. 만기가 없고 환매가 금지된 인프라펀드 구조를 통해 관련 평가손익의 당기손익 반영 부담을 낮춰 대규모 펀드의 장기 투자에 따른 손익 변동성을 완화했다.

주요 투자 대상은 ▷지역균형성장 사회간접자본(SOC) ▷디지털 인프라 ▷에너지 인프라 ▷재생에너지 대전환 등 국내 인프라 개발·건설·운영 사업이다.

특히 이번 펀드는 국민성장펀드 메가프로젝트 중 하나인 ‘용인 반도체클러스터 집단에너지 사업’을 주요 투자자산으로 편입한다.

KB금융은 국가 산업의 체질 개선과 지역 산업의 성장·경쟁력 강화를 뒷받침하는 데 필요한 에너지·기반시설 등 인프라 전반에 대한 안정적인 투자를 추진한다. 정부의 ‘5극 3특’ 국가균형발전 전략과 연계해 지역 경제 활성화와 양질의 일자리 창출도 뒷받침할 예정이다.

KB금융 관계자는 “1조원 규모의 단일 펀드를 장기간 안정적으로 운용할 수 있는 구조를 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “금융권의 SOC 분야 장기 투자를 본격적으로 유도하는 계기가 될 것으로 기대된다”고 말했다.