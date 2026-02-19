결선 1,2,3차 시기 모두 제 연기 못 보여줘

[헤럴드경제=조용직 기자] 스노보드 여자 슬로프스타일에 출전한 유승은(성복고)이 멀티 메달 획득에 실패했다.

앞서 10일 열렸던 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 부문에서 동메달을 딴 유승민은 슬로프스타일 부문에서도 예선 3위로 결선에 올라 기대감을 높였다. 하지만 18일 결선에선 3차 시기까지 큰 실수가 나오며 제대로 된 연기를 보여주지 못했다.

이날 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 대회 이 부문 결선에서 유승은은 34.18점으로 결선 진출자 12명 중 최하위로 마쳤다.

예선을 통과한 12명이 세 차례 연기 중 개인 최고점으로 순위를 가리는 결선은 당초 17일에 열릴 예정이었으나 리비뇨에 폭설이 내리면서 하루 순연돼 열렸다.

예선 전체 3위(76.8점)로 결선에 진출한 유승은은 1차 시기에서 마지막 레일 통과 이후 착지하다가 미끄러지며 연기를 완전히 이어 나가지 못했다. 점프대에서 공중 기술을 점검하는 정도로 1차 시기를 안전하게 마무리한 유승은은 20.70점을 받았다.

2차 시기에서는 첫 레일부터 착지에서 손을 짚어 불안했던 유승은은 이후 레일 구간을 잘 지나간 뒤 점프대 구간에서 900도(두 바퀴 반) 회전 등을 선보였으나 마지막 착지에서 넘어지면서 34.18점에 그쳤다. 마지막 3차 시기에서는 두 번째 레일 구간에서 보드가 걸려 떨어졌고, 점프에서도 미끄러지며 결국 앞선 시기의 점수를 넘어서지 못했다.

일본의 후카다 마리가 87.83점으로 우승을 차지했고, 2022년 베이징 대회 우승자 조이 사도스키 시넛(뉴질랜드)이 87.48점으로 은메달을 획득했다. 이번 대회 빅에어 금메달리스트인 무라세 고코모(일본)가 85.80점으로 동메달을 획득했다.

한편 한국은 여자 하프파이프에서 최가온(세화여고)이 금메달, 남자 평행대회전에서 김상겸(하이원)이 은메달, 여자 빅에어에서 유승은이 동메달을 목에 걸어 올림픽 스노보드 출전 사상 최고의 성적을 남겼다.