[헤럴드경제=함영훈 기자] 대한불교 조계종 백담사(주지 향성 스님)가 설 명절을 맞아 저소득 가정 900여가구를 위해 따뜻한 나눔의 온정을 전했다.

18일 인제군에 따르면, 백담사 관계자들이 최근 인제군청을 방문해 저소득 가정의 추석 명절나기 지원을 위해 4500만원 상당의 지역상품권을 기탁했다.

기탁품은 다문화가정, 북한이탈주민, 복지사각지대 등 총 900여 가구에 전달될 예정이다.