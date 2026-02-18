[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 제이홉이 18일 생일을 맞아 3억원을 쾌척했다.

18일 서울아산병원 측은 제이홉이 어린이병원에 발전 기금 2억원을 전달했다고 밝혔다.

제이홉은 지난해에 이어 올해도 자신의 생일인 2월18일에 맞춰 같은 액수를 기부했다. 2022년 1억원 후원까지 더하면 서울아산병원 누적 기부금은 총 5억원이다.

제이홉은 “언제나 큰 응원을 보내주는 ‘아미(ARMY·팬덤명)’에 보답하고 싶은 마음으로 기부를 이어가고 있다. 작년에 이어 올해 생일에도 뜻깊은 나눔을 실천하게 돼 감사하다”며 “어린이들이 아픔을 딛고 밝은 꿈을 꿀 수 있길 진심으로 바란다”고 말했다.

서울아산병원은 제이홉의 후원금을 소아청소년 환자를 위한 진료 시설, 의료 환경 개선과 소아 중증 환자의 재택의료, 심리 치유 프로그램 운영 등에 쓸 계획이다.

같은 날 아동복지전문기관 초록우산도 제이홉의 기부 소식을 전했다. 제이홉은 모교 후배들의 꿈을 지원하기 위해 1억원을 전달했다.

초록우산은 이번 후원금을 활용해 제이홉의 모교인 광주국제고 후배들과 같은 지역의 전남여자상업고 학생들에게 장학금을 지원할 예정이다.

제이홉은 이번 기부로 초록우산 초고액 후원자 모임 ‘그린노블 트리니티 클럽’의 14번째 멤버로 이름을 올렸다. 이 클럽은 누적 후원금이 10억원 이상인 후원자들의 모임이다.

제이홉은 2018년부터 초록우산을 통해 환아 치료비, 코로나19 위기가정 아동 지원 등 다양한 사회 취약계층에 대한 기부를 이어오고 있다.