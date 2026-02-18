식약처, 작년 16건 회수·폐기 올해 두 달간 6건 달해

[헤럴드경제=서재근 기자] 당국이 K-뷰티 경쟁력 강화를 위해 화장품 품질 관리를 강화하면서 작년 화장품 회수·폐기 건수가 전년의 3배가량 급증한 것으로 나타났다.

18일 식품의약품안전처에 따르면 작년 화장품 회수·폐기 건수는 16건으로 전년 5건의 3.2배로 급증했다.

회수 사유는 화장품 일부 변패가 8건으로 가장 많았고 p-아미노페놀 기준초과(3건)와 기능성화장품 함량 관련 품질부적합(2건) 순이다.

화장품에 사용할 수 없는 원료(색소) 사용과 사용기한 변조도 적발됐다.

전년 4건으로 가장 많았던 미생물한도 기준초과는 1건에 그쳤다.

업체별로는 광진산업(8건)과 디앤비 코리아(3건)가 복수 적발됐고 필레코리아와 르에쓰, 스킨덤, 라키아코스, 프리컴마 등도 회수·폐기 사례가 확인됐다.

식약처의 화장품 수거 검사 건수는 그동안 한 해 수백 건 수준이었지만 작년에는 2000건가량으로 급증했다. 이는 화장품 수출 증가세가 지속적으로 유지되도록 품질 경쟁력을 강화하려는 조치다.

작년 한 해 우리나라 화장품 수출 규모는 114억달러(약 16조6000억원)로 전년보다 12.3% 증가하며 역대 최대 실적을 경신했다.

당국이 화장품 수출 호조세 유지와 화장품 안심 사용을 위해 지속해서 검사를 강화하고 있어 올해도 회수·폐기 사례가 늘어날 것으로 보인다.

올해 들어 한 달 반 동안 회수·폐기 건수는 6건으로 작년 같은 기간 1건을 크게 웃돌았다.

신준수 식약처 바이오생약국장은 “글로벌 품질 경쟁력 강화와 국민의 화장품 안심 사용을 고려해 앞으로도 화장품 수거 검사를 강화해 진행할 예정”이라며 “업체가 안전성 평가 보고서를 작성·보관해야 하는 화장품 안전성 평가제도를 오는 2028년부터 단계적으로 시행하기 위한 준비를 할 것”이라고 밝혔다.