미국 로드아일랜드주의 한 아이스링크에서 청소년 하키 경기 도중 총격 사건이 발생해 범인을 포함한 3명이 숨지고 3명이 중태에 빠졌다. 경찰은 이번 사건을 계획된 ‘가정불화에 의한 범행’으로 규정했다.

16일(현지시간) CBS 뉴스 등 외신 보도에 따르면, 이날 오후 2시 30분경, 로드아일랜드주 포터킷의 ‘데니스 M. 린치 아레나’에서 코번트리 고등학교와 블랙스톤 밸리 연합팀의 하키 경기가 열리던 중 총성이 울려 퍼졌다. 당시 현장은 졸업반 학생들을 축하하는 ‘시니어 나이트’ 행사로 수많은 학부모와 학생들이 모여 있었다.

범인은 56세 남성 로버트 도건(Robert Dorgan)으로 밝혀졌다. 현지 언론과 목격자들에 따르면 그는 범행 당시 여장을 한 상태였으며, 관중석에 앉아 있던 자신의 아내와 자녀들을 향해 조준 사격했다. 도건은 범행 직후 현장에서 스스로 목숨을 끊었다.

사건 당시 경기 중계 화면에는 약 6초간 13발의 총성이 이어지는 급박한 상황이 고스란히 담겼다. 선수들은 링크 위에 엎드리거나 라커룸으로 피신했고, 관중석은 비명과 함께 아수라장이 됐다.

위험한 순간에도 추가 피해를 막기 위한 시민의 용기가 빛났다. 현장에 있던 노스 스미스필드 출신의 한 학부모가 범인을 제압하기 위해 몸을 던졌고, 경찰은 이 시민의 개입 덕분에 더 큰 참사를 막을 수 있었다고 전했다. 이번 사건으로 도건의 아내와 딸 한 명이 숨졌으며, 나머지 자녀를 포함한 3명은 병원으로 옮겨졌으나 현재 위독한 상태다.

이번 사건은 올해 들어 미국에서 발생한 41번째 대규모 총격 사건(총격범 제외 4인 이상 사상)으로 기록됐다. 로드아일랜드주에서는 지난해 12월 브라운 대학교 총격 사건으로 다수의 사상자가 발생한 지 불과 두 달 만에 또다시 비극이 반복되면서 총기 규제에 대한 목소리가 높아지고 있다. 댄 맥키 로드아일랜드 주지사는 “우리 주가 다시 한번 슬픔에 잠겼다”며 희생자들을 추모했다.