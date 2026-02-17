오세훈 서울시장이 조영창 시민건강국장 안내를 받으며 서울체력장 팝업 행사장으로 걸어가고 있는 모습이다. 행사장 입구에는 ‘서울체력장’이라고 쓰여 있는 녹색 배경의 배너가 설치되어 있다.
오세훈 서울시장이 조영창 시민건강국장 안내를 받으며 서울체력장 팝업 행사장으로 걸어가고 있는 모습이다. 행사장 입구에는 ‘서울체력장’이라고 쓰여 있는 녹색 배경의 배너가 설치되어 있다.

[헤럴드경제=박종일 선임기자]오세훈 서울시장은 설을 앞둔 16일 오후 1시 서울시청(중구 세종대로 110)에서 열리고 있는 설맞이 팝업 서울체력장(1층 로비)과 서울갤러리(지하 1층) 현장을 둘러보고 시민들과 새해 인사를 나눴다.

오 시장은 지난주, 설을 앞두고 서울에서 명절을 보내며 나들이를 계획하는 시민을 위해 연휴에도 시청을 활짝 열고 체력장 체험, 설맞이 행사 등다양한 즐길거리를 준비해 줄 것을 주문했다.

오 시장은 먼저 1층 로비에서 진행되고 있는 ‘설맞이 서울체력장 팝업’을 찾아 운영 현황을 점검한 뒤에 명절 연휴에도 근무 중인 직원들을 격려하고, 시민들이 각자 신체 여건에 맞춰 안전하게 측정할 수 있게끔 지원해 줄 것을 당부했다.

‘서울체력장 팝업’은 설 당일을 포함한 18일 오후 5시까지 운영됐다. 사전 예약은 모두 마감됐으나 오전과 오후, 하루 총 90명 선착순으로 현장에서 등록해 체험할 수 있으며 체력 측정을 완료한 시민에게는 손목닥터9988 특별 포인트 3000p가 지급된다.

오 시장은 이어 지하 1층 ‘서울갤러리’로 이동해 미래서울과 세계도시를 입체적으로 만나볼 수 있는 내친구서울 1‧2관, 어린이를 위한 키즈라운지를 차례로 둘러보고 ‘서울마이소울샵’에서는 굿즈를 구매하기 위해 찾는 방문객 반응도 청취했다.

지난 14일~15일 총 4650명이 방문하며 문전성시를 이루고 있는 ‘서울갤러리’는 18일 오후 8시까지(설 당일 제외) 소규모 공연, 소망나무 메시지 인증샷 및 굿즈 이벤트 등 다채로운 행사가 진행된다. 자세한 사항은 서울갤러리 누리집에서 확인할 수 있다.

오세훈 시장은 “설 연휴, 서울에 머무는 시민들이 시청에 찾아와 체력을 측정하며 건강도 챙겨보고 새로 문을 연 서울갤러리도 방문해 서울의 내일을 만나보는 색다른 경험을 해보시길 바란다”며 “앞으로도 서울의 정책을 피부로 느끼고 체험할 수 있는 공간을 계속 늘려 나가겠다”고 말했다.


