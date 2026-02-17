[헤럴드경제=박종일 선임기자]오세훈 서울시장은 설을 앞둔 16일 오후 1시 서울시청(중구 세종대로 110)에서 열리고 있는 설맞이 팝업 서울체력장(1층 로비)과 서울갤러리(지하 1층) 현장을 둘러보고 시민들과 새해 인사를 나눴다.

오 시장은 지난주, 설을 앞두고 서울에서 명절을 보내며 나들이를 계획하는 시민을 위해 연휴에도 시청을 활짝 열고 체력장 체험, 설맞이 행사 등다양한 즐길거리를 준비해 줄 것을 주문했다.

오 시장은 먼저 1층 로비에서 진행되고 있는 ‘설맞이 서울체력장 팝업’을 찾아 운영 현황을 점검한 뒤에 명절 연휴에도 근무 중인 직원들을 격려하고, 시민들이 각자 신체 여건에 맞춰 안전하게 측정할 수 있게끔 지원해 줄 것을 당부했다.

‘서울체력장 팝업’은 설 당일을 포함한 18일 오후 5시까지 운영됐다. 사전 예약은 모두 마감됐으나 오전과 오후, 하루 총 90명 선착순으로 현장에서 등록해 체험할 수 있으며 체력 측정을 완료한 시민에게는 손목닥터9988 특별 포인트 3000p가 지급된다.

오 시장은 이어 지하 1층 ‘서울갤러리’로 이동해 미래서울과 세계도시를 입체적으로 만나볼 수 있는 내친구서울 1‧2관, 어린이를 위한 키즈라운지를 차례로 둘러보고 ‘서울마이소울샵’에서는 굿즈를 구매하기 위해 찾는 방문객 반응도 청취했다.

지난 14일~15일 총 4650명이 방문하며 문전성시를 이루고 있는 ‘서울갤러리’는 18일 오후 8시까지(설 당일 제외) 소규모 공연, 소망나무 메시지 인증샷 및 굿즈 이벤트 등 다채로운 행사가 진행된다. 자세한 사항은 서울갤러리 누리집에서 확인할 수 있다.

오세훈 시장은 “설 연휴, 서울에 머무는 시민들이 시청에 찾아와 체력을 측정하며 건강도 챙겨보고 새로 문을 연 서울갤러리도 방문해 서울의 내일을 만나보는 색다른 경험을 해보시길 바란다”며 “앞으로도 서울의 정책을 피부로 느끼고 체험할 수 있는 공간을 계속 늘려 나가겠다”고 말했다.