미국 건국 250주년을 맞아 도널드 트럼프 대통령이 예고한 ‘역사상 가장 화려한 행사’를 위해 미국 해외 공관들이 주재국 기업들을 상대로 거액의 기금 모금에 나섰다. 뉴욕타임스(NYT)는 15일(현지시간) 아시아 지역 미국 대사관들이 현지 기업들을 상대로 공격적인 기부 요청을 이어가고 있다고 보도했다.

안자니 신하 주싱가포르 미국 대사는 지난 5일 현지 기업 경영자들과의 만찬에서 “당신들의 돈이 필요하다”며 직접적인 기부를 제안한 것으로 알려졌다. 이 기부금은 로데오 대회, 록펠러 크리스마스트리 점등식 등 건국 기념행사에 쓰일 예정이다. 특히 신하 대사는 주일본 미국 대사관이 이미 3700만 달러(약 535억 원)를 모금했다는 사실을 언급하며 싱가포르 기업들의 적극적인 참여를 독려했다.

일본의 경우 토요타와 소프트뱅크 등 주요 대기업들이 후원사로 참여했으며, 일부 기업은 100만 달러(약 14억 원) 이상을 기부한 것으로 전해졌다. 주일본 미국 대사관은 이 자금으로 홋카이도 눈꽃 축제 등 일본 현지에서 대규모 건국 250주년 행사를 열 계획이다.

미국 대사관들이 관행적으로 독립기념일 행사를 위해 민간 기부를 받아오긴 했으나, 올해처럼 액수를 할당하거나 대사들이 모금 경쟁을 벌이는 경우는 극히 이례적이다. 전직 외교관들은 이러한 행태가 미국의 국가 이미지를 훼손하고 정부의 윤리적 원칙을 저버리는 행위라고 비판했다.

테드 오시우스 전 주베트남 미국 대사는 “일부 대사들 사이에서 누가 더 많이 모금하는지 경쟁하는 분위기가 조성됐다”고 지적했으며, 블레어 홀 전 외교관은 “정부가 외부 영향에 굴복하지 않는다는 미국의 기존 원칙에서 벗어났다”고 비판했다.

트럼프 행정부는 올해 건국 250주년을 맞아 백악관 내 이종격투기(UFC) 경기 개최, 워싱턴DC 대규모 박람회 등 파격적인 행사를 준비 중이다. 이번 모금 공세는 이러한 ‘세상에서 가장 화려한 생일 파티’를 위한 자금을 충당하려는 움직임의 연장선상에 있는 것으로 풀이된다.