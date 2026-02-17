1대1 난투극 NHL은 5분 페널티 반면 올림픽선 즉시퇴장 조치 “경기 대패+매너 패배”에 징계

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 아이스하키 남자 경기에서 지난 15일 ‘최강’ 캐나다와 프랑스 선수간 빙상 난투극이 펼쳐졌다. 이후 싸움 당사자에 대한 대접이 극명하게 갈리고 있다.

3피리어드 막판 캐나다 선수인 톰 윌슨과 프랑스 수비스 피에르 크리농은 격렬한 주먹다짐을 벌였다. 크리농이 왼쪽 팔뚝으로 캐나다 에이스 네이선 매키넌의 턱을 가격하자 격분한 윌슨이 달려들어 주먹을 날리면서 싸움으로 번졌다.

이 경기 후 프랑스아이스하키연맹은 17일 크리농에게 이번 올림픽 잔여 경기 출장 정지 처분을 내렸다고 발표했다. 당장 17일 열리는 독일과의 단판 플레이오프에 나설 수 없으며, 프랑스가 8강에 오르더라도 빙판을 밟을 수 없다.

프랑스아이스하키연맹 측은 “난투극 직후 그가 보인 행동은 우리의 가치에 위배된다”며 중징계 배경을 설명했다.

프랑스에서 크리농에게 자체 중징계를 내린 것과 달리, 캐나다에서 윌슨은 ‘최고의 경호원’이라며 찬사를 받는다. 매키넌을 노린 악의적인 반칙에 즉각 반응해 핵심 전력을 보호하는 임무를 완벽하게 수행했다는 평가다.

이처럼 극명한 온도 차가 발생하는 이유는 북미아이스하키리그(NHL) 특유의 불문율 때문이다. NHL에서는 상대가 우리 팀의 간판스타를 위협할 경우 팀 내 인포서가 즉각 응징한다. 따라서 규정상 보호되는 정당한 헌신적 행동인 것이다.

NHL의 경우 1대1로 스틱 등 무기 없이 싸운다면 금지행위가 아니다. 다만 상대가 넘어지거나 쓰러지면 싸움을 중단해야 한다. 그리고 싸움 당사자들에게 5분 페널티를 부여한다. 5분 동안만 경기 투입이 제한되는 것이다.

그러나 올림픽 무대는 국제아이스하키연맹(IIHF) 규정에 따라 싸움을 한 두 선수는 즉각 경기에서 퇴장당하고 이날 경기에 재투입되지 못 한다. 크리농과 윌슨도 당일 즉시퇴장 조치를 당했다.

프랑스 측에서 굳이 추가적으로 크리농에게 잔여경기 출장금지란 중징계를 내린 것은 다른 판단도 작용했다. 이 경기에서 10-2로 대패한 데다가 크리농은 비신사적인 파울로 난투극의 일차적 원인을 제공했다. 때문에 연맹이 선제적으로 강력한 징계를 선택했다는 분석이다.