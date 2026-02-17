[헤럴드경제=문영규 기자] 방송인 박나래의 전 매니저 A씨가 불법 의료행위 등의 혐의를 받는 이른바 ‘주사이모’ B씨의 ‘계산적’이란 저격 발언에 당혹스러워 하며 “친분도 없다”고 반박했다.

17일 연예계에 따르면 A씨는 전날 한 매체와 인터뷰에서 B씨와 개인적인 친분이 없다고 선을 그으며 “(이 시점에) 갑자기 나를 저격한 이유를 모르겠다”고 말했다.

‘주사이모’가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개한 대화 속 인물이 자신이 맞다면서도 “오직 박나래의 약을 받으러 가고 박나래가 주사를 맞으러 갈 때 본 것 빼고는 개인적 만남이 없었다”고 주장했다.

B씨는 지난 15일 SNS에 자신과 매니저가 나눈 메신저 대화를 공개하며 “너란 매니저. 나래가 그렇게까지 걱정되었다면 왜 경찰서가 아니라 언론이냐”라며 “몇 년 전에 몰래 찍어둔 사진과 카톡 내용을 보관해 두었다가 그걸 ‘공익제보’라는 이름으로 디스패치, 언론에 넘기고, 참 아이러니 하다”고 했다.

그는 “공익제보라고 하기엔 너무 공개적으로 여러 사람 보냈고, 걱정이라고 하기엔 너무 계산적”이라며 “진짜 공익이 목적이었다면 조용히 수사기관을 찾았을 거다. 굳이 자극적인 제목이 필요하고 이슈가 곧 돈이 되는 곳을 선택한 이유는 목적이 있었을 것”이라고 주장했다.

그러면서 “덕분에 참 많은 걸 배웠다. 사람을 믿는 법도, 지켜야 할 선도, 약속이 둘만의 신뢰가 아니라는 것도. 그리고 나 자신을 돌아보는 법도. 앞에서는 웃으며 사랑한다, 고맙다 말하던 너란 XXX”라고 덧붙였다.

B씨는 과거 해당 매니저와 주고 받은 카톡 내용도 함께 공개했다. 그는 A씨에게 “내가 20~30대 그렇게 20시간을 일하면 산 듯. 그래서 열정 많은 친구들 보면 나 같아서 안쓰럽고. 하지만 그래도 응원해”라며 “뭐든 하면 끝을 보니깐 뭐라도 크게 될 거야”라고 응원의 말을 건넸다.

그러자 A씨는 “이렇게 말씀해주셔서 감사하다. 사랑해요”, “체력관리 멘탈관리 잘하겠다”라고 답했다.

A씨를 비롯한 전 매니저들은 박나래로부터 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리 처방, 진행비 미지급 등 갑질 피해를 입었다고 주장하고 있다.

박나래는 이른바 ‘주사 이모’로 불린 B씨에게 불법 의료행위를 받았다는 의혹 등에도 휩싸여 있다.

B씨는 의료법 위반, 보건범죄단속에 관한 특별조치법 위반, 마약류관리법 위반 등 혐의로 경찰 조사를 받고 있다. 그는 국내 의사 면허가 없으면서 국내에서 병원 밖을 돌며 각종 의료행위 등을 한 것으로 의심 받고 있다. B씨와 연루된 박나래 등은 B씨가 의사인 줄 알았다고 주장하고 있다.