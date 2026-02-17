<2025 보증이용 소상공인 금융실태조사 보고서> 경제 불확실성·물가상승·매출 감소 영향 제조업 ‘자금 조달’, 음식·숙박업 ‘원부자재 가격’ 부담

[헤럴드경제=정호원 기자] “가게는 내 생계 터전이지만, 장사해서 돈 많이 벌어 생활하겠다는 욕심은 없어요. 그간 해왔듯 현상 유지라도 하며 살겠다는 생각이지.”

삼대에 걸쳐 서울 종로구 통인시장 입구에서 45년째 ‘효자상회’를 운영 중인 정윤영(여·72)씨는 지난해보다 올해 장사하기가 어떠냐는 기자의 질문에 담담히 답했다. 정 씨는 “예전보다야 장사가 안되지만, 그건 시대와 세대가 바뀌었기 때문이라 생각한다”면서도 “그저 ‘앞으로 잘 되겠지, 잘 되겠지’하는 마음으로 버틴다”고 힘주어 말했다. 감말랭이를 봉투에 담아 건네는 정 씨의 손끝은 70대라는 나이가 무색할 만큼 다부졌다.

이재명 대통령은 지난 9일 늦은 시간, 설을 앞두고 민생 경제를 살피기 위해 통인시장을 깜짝 방문했다. 이 대통령은 시장 상인들을 만나 경기 개선 효과가 지역 상권에 체감되고 있는지 직접 물었다. 안귀령 청와대 부대변인은 “최근 일부 경제지표가 개선 흐름을 보이고 있으나, 장바구니 물가 등 체감경기는 여전히 어렵다는 현장의 목소리를 듣기 위해 마련된 일정”이라고 설명했다.

실제 소상공인과 자영업자가 현장에서 느끼는 고통은 적지 않다. 특히 지역신용보증재단을 통해 대출을 받은 소상공인 10명 중 7명 이상은 지난해에 전년보다 자금 사정이 악화했다고 체감하는 것으로 나타났다. 경기 침체가 장기화하면서 올해 더 힘들어질 것이라는 비관론도 우세하다.

자영업자 경영 애로사항 1순위 ‘경기침체’ 46%

17일 신용보증재단중앙회의 ‘2025 보증이용 소상공인 금융실태조사 보고서’에 따르면, 소상공인의 72.4%가 2024년 대비 2025년 자금 사정이 ‘악화했다’고 답했다. ‘동일하다’는 응답은 20.5%, ‘원활하다’는 응답은 7.1%에 불과했다.

자금 사정 악화의 주요 원인(7점 척도)으로는 ‘경제 불확실성 증가(5.91점)’가 가장 높게 나타났으며, ‘물가 상승(5.86점)’, ‘판매·매출 감소(5.58점)’가 뒤를 이었다.

경영 애로사항으로는 ‘경기 침체(46.0%)’를 1순위로 꼽았다. 이어 ‘금융 비용’(32.1%), ‘자금 조달’(28.3%) 순이었다. 업종별로 느끼는 고충도 달랐다. 제조업은 ‘자금 조달’(39.7%)에서, 음식·숙박업은 ‘원부자재 가격’(30.1%)에서, 서비스업은 ‘금융 비용’(33.4%)에서 타 업종 대비 큰 부담을 느끼고 있었다.

올해 자금 사정이 더 나빠질 것이라는 부정적 전망도 지배적이다. 2025년 대비 2026년 자금 사정 전망을 묻는 질문에 ‘악화’를 예상한 응답이 57.2%로 가장 높았고, ‘동일’(28.7%), ‘원활’(14.0%) 순으로 나타났다. 모든 업종에서 자금 사정 전망 점수가 3점 이하를 기록하며 부정적인 인식이 팽배했다.

올해 자금 사정 악화 이유(7점 척도) 역시 ‘경제 불확실성 증가’가 6.02점으로 가장 컸고, ‘물가 상승’(5.93점), ‘금융 비용 증가’(5.68점) 등이 원인으로 지목됐다. 특히 음식·숙박업은 ‘물가 상승’(6.34점)의 타격을 가장 크게 받을 것으로 내다봤다.

이번 조사는 전국 17개 지역신용보증재단의 보증을 이용 중인 소기업·소상공인 3184곳을 대상으로 지난해 7월부터 9월까지 실시됐다. 신보중앙회 관계자는 “영세 소상공인에게 실질적인 정책 지원을 하기 위해서는 이들이 겪는 금융적 어려움을 객관적으로 파악하는 것이 중요하다”고 조사 취지를 밝혔다.