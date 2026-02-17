‘15대 수출주력품목’ 실적도 넘어서…정부도 소비재 수출 육성·지원 산업부 ‘K-소비재 플래그십 프로젝트’…“2030년 5대 소비재 수출 700억달러 달성”

[헤럴드경제=배문숙 기자]한류 영향으로 K-푸드, K-화장품 등 한국산 소비재의 인기가 세계 시장에서 날로 치솟고 있으면서 수출의 효자 품목으로 부각되고 있다.

특히 가전과 이차전지 등 정부가 관리하는 ‘수출 15대 주력 수출 품목’ 일부를 뛰어넘는 실적을 내는 분야로 급성장했다.

17일 산업통상부와 한국무역협회에 따르면 K-소비재 대표 품목인 농수산식품의 수출은 지난해 총 124억달러로, 작년 동기 대비 6.0% 증가했다. 이는 역대 최고 실적이다.

농수산식품 수출은 2021년 102억달러로 100억달러를 돌파한 뒤 2022년 105억달러, 2023년 108억달러, 지난해 117억달러로 5년 연속 100억달러를 웃돌며 상승 곡선을 그리고 있다.

K-푸드는 라면의 인기 속에 김, 포도, 김치 등 수출이 모두 증가했고, 한류 영향으로 세계 곳곳에 한식당이 확산하며 소스류 수출도 10%가량 증가한 것으로 나타났다.

K-뷰티에 대한 관심이 커지면서 한국산 화장품 수출도 증가하고 있다. 지난해 화장품 수출은 전년 대비 11.8% 증가한 114억달러로 역시 사상 최대 수출 기록을 다시 썼다.

화장품 수출은 2024년 102억달러를 기록해 전년 대비 20.3% 증가하며 사상 처음 100억달러 고지를 넘어선 데 이어 가파른 성장세를 이어갔다.

화장품 수출은 메이크업·기초화장품을 주력으로, 세안용품, 두발용 제품, 향수·화장수, 목욕용 제품 등이 골고루 인기를 얻고 있는 것으로 나타났다.

특히 2024년엔 미국에서 한국 화장품 수출액이 프랑스를 제치고 1위를 기록하는 등 최대 시장 미국에서 외신도 주목하는 성장세를 보이기도 했다.

농수산식품, 화장품과 함께 대한무역투자진흥공사(코트라)가 5대 유망 소비재로 꼽는 의약품(107억달러·11.9%↑), 생활용품(95억달러·5.2%↑), 패션(23억달러·0.1%↑) 등의 수출도 모두 작년보다 최대 10% 이상 증가했다.

생활용품은 한류 영향으로 디자인과 품질에서 우수한 평가를 받는 문구류와 의자, 사무용품, 장신구, 치약·칫솔 등이 수출을 주도하고 있고, ‘메이드 인 코리아’에 대한 신뢰도 상승으로 의약품 수출과 의류·신발 등 패션 품목 수출도 증가하고 있다.

한국 수출은 반도체, 자동차, 선박 등 중후장대(重厚長大)·기업간거래(B2B) 품목의 강세 속에 소비재는 ‘소프트 머니’를 창출하는 수준의 기여에 머물렀지만, 이제 당당한 수출 주역으로 부상하고 있다.

특히 식품·화장품은 연간 수출이 각각 100억달러를 넘어서면서 산업통상부가 15대 주력 수출 품목으로 관리하는 품목 중 가전(73억달러), 이차전지(72억달러), 섬유(97억달러)를 넘어섰고, 컴퓨터(138억달러) 등의 자리도 넘보는 수준으로 성장하고 있다.

급변하는 통상환경 속 수출 다변화를 꾀하는 정부도 소비재 수출 증가를 반기며 강한 육성·지원 의지를 밝혔다.

산업부는 작년 말 관계부처 합동으로 ‘K-소비재 수출 확대 방안’을 발표하고 ‘K-소비재 플래그십 프로젝트’(2026∼2028) 등을 추진해 지난해 463억달러 수준인 5대 유망소비재 수출액을 2030년 700억달러까지 끌어올리겠다는 목표를 제시했다.