1인당 피해액 2150만원 기관 사칭형 피해 급증

[헤럴드경제=서정은 기자] 최근 6년 동안 설·추석 명절 전후에 발생한 보이스피싱 피해 사례가 4만 건을 넘는 것으로 나타났다.

14일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 이양수 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 설 및 추석 연휴가 있었던 2020∼2025년 1∼2월, 9∼10월에 발생한 보이스피싱 피해 건수가 총 4만4883건으로 집계됐다. 피해 액수로는 4650억원에 달한다.

특히 1건당 피해 액수가 증가 추세인 것으로 나타났다. 2020년 1∼2월 기준, 940만원이던 1인당 평균 피해액은 지난해 동기간 약 2.3배인 2150만원으로 껑충 뛰었다.

유형 별로는 기관 사칭형 보이스피싱 피해가 급증했다. 지난해 1∼2월 전체 피해액의 72.6%가 기관 사칭형 보이스피싱에 의한 것으로 파악됐다.

이 의원은 “1건당 평균 피해액이 과거 대비 2배 이상 높은 수준을 유지하고 있고, 기관 사칭형 피해가 전체의 70%를 넘어서는 등 피해 유형이 뚜렷하게 변화하고 있다”며 “금융당국은 유형별 피해 추이를 면밀히 분석하고 이에 맞는 대응 체계를 점검할 필요가 있다”고 말했다.