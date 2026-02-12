- 유럽 CE-IVDR 인증 알레르기 진단장비 S-Blot 3, 유럽, 인도 등 글로벌 네트워크 강화

글로벌 체외진단 전문기업 수젠텍(253840, 대표이사 손미진)이 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열리는 ‘WHX Labs Dubai 2026(구 Medlab Middle East)’에 참가해 알레르기 진단과 현장진단 제품을 중심으로 글로벌 시장 공략 성과를 공개했다.

이번 전시회에서 수젠텍은 2025년 메드랩에서 호평받았던 제품 라인업에 이어 ▲유럽 CE-IVDR 인증을 완료 진단 장비 ‘S-Blot 3’ ▲ 국가별 맞춤형 패널 설계가 가능한 ‘SGTi-Allergy Screen’ ▲여성호르몬 5종 검사 기반의 디지털 헬스케어 플랫폼 ‘슈얼리 스마트(Surearly Smart)’를 집중적으로 선보였다.

특히 알레르기 진단 분야에서는 독보적인 기술력을 바탕으로 유럽 및 인도 지역의 주요 파트너들과 협력 관계를 공고히 하며 실질적인 유통망 확장에 나섰다. 수젠텍은 이번 전시 기간 중 확보한 글로벌 네트워크를 통해 해당 권역 내 장기적이고 안정적인 사업 기반을 구축하고, 장비와 시약 매출이 연계된 고부가 가치 비즈니스 모델을 운영할 방침이다.

현장진단(POC) 분야에서도 글로벌 진출을 위한 핵심 성장 거점을 마련했다. 수젠텍은 글로벌 현장진단 전문 제조사와 전략적 유통 공급 계약을 체결하며, 시장 니즈에 최적화된 진단 솔루션을 공급함으로써 글로벌 시장 선도를 위한 실질적인 성장 동력을 확보하게 됐다.

또한, 수젠텍은 개인 맞춤형 헬스케어 플랫폼 슈얼리 스마트를 소개하며 차별화된 미래 가치를 제시했다. 슈얼리 스마트는 누적된 검사 데이터를 기반으로 개인별 맞춤형 건강 관리 리포트를 제공하며, 이는 향후 수젠텍이 데이터 기반 디지털 헬스케어 기업으로 거듭나는 데 있어 핵심적인 자산이 될 전망이다.

손미진 수젠텍 대표이사는 “이번 WHX Labs Dubai는 수젠텍이 글로벌 알레르기 진단 및 체외진단 분야의 독보적인 리더로 도약하는 중요한 변곡점이 될 것”이라며, “유럽, 인도, 북미를 잇는 글로벌 네트워크를 통해 수젠텍의 진단 솔루션 가치를 전 세계로 알리고 기업가치를 극대화하겠다’고 강조했다.

수젠텍은 지난해부터 사우디아라비아와 UAE 등 중동 거점 국가에서 구축한 유통망을 기반으로, 이번 WHX Labs 2026을 통해 알레르기 진단과 디지털 헬스케어를 통한 고부가가치 비즈니스 모델을 전 세계로 확장하는 데 주력하고 있다. 특히, ‘슈얼리 스마트’와 연계된 진단 서비스는 개인 맞춤형 건강 관리가 가능한 토탈 솔루션으로서 기업의 미래 성장 가치를 높게 평가받는 핵심 요소다.