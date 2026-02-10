초·재선 대안과미래, 의원총회 소집 요구 “충분한 의견 수렴할 수 있는 숙의 필요” 당내 잇단 징계 절차에 “뺄셈 정치 지속”

[헤럴드경제=정석준 기자] 국민의힘 초재선모임 ‘대안과미래’는 10일 당헌·당규 개정에 대해 “민주주의, 지방분권이라는 시대에 역행하는 중차대한 문제가 있다”고 비판했다.

대안과미래 간사를 맡고 있는 이성권 의원은 이날 정기모임 후 기자들과 만나 “의원들과 충분한 숙의 과정을 거치는 의원총회를 가져야 한다”며 “의총 소집요구서를 오전 중 작성해 제출할 것”이라고 밝혔다.

이날 모임에는 이성권·유용원·고동진·우재준·김건·김용태·진종오·김형동·서범수·박정하 등 의원 10여명이 참석했다. 이 의원은 “충분히 의견을 수렴할 수 있는 숙의 과정이 전개가 안 됐다”며 “의총을 소집해달라는 것이 우리의 의견”이라고 말했다.

이들은 당헌·당규 개정안 중 가장 문제가 많은 사안으로 ‘인구 50만명 이상 지역 기초단체장 후보 중앙당 공천관리위원회 직접 추천’을 꼽았다. 이 의원은 “최근 행정통합을 보면 중앙정부 권한을 지방으로 이양하는 작업이 병행되고 있는데, 민주주의 역사를 보면 정당도 똑같이 중앙당 권한을 밑으로 내린다”며 “인구 50만명이라는 기준도 왜 거기서 잘리는지 모르겠지만 그 기준으로 중앙당이 공천권한을 가져가는 것이 정당 운영 시스템과 민주주의 발전 정도를 비교했을 때는 시대역행이다”고 지적했다.

그는 “진두지휘해야 할 지역구가 있는데 룰이 어떻게 바뀌는지 인지를 못 하고 있기 때문에 토론을 더 하자는 것”이라며 “찬반 입장이 아니라 의원들이 알고 선거를 맞이하자는 것”이라고 말했다.

지난 2일 의원총회에서 조광한 최고위원과 정성국 의원이 고성을 주고 받는 등 갈등이 빚어진데 대해서는 “(원외) 외부 인사를 부르지 말자는 것이 아니라 부를 경우 사전에 인지하는 것이 중요하다”며 “사전 공지되지 않은 상태에서 의총을 열면 의도성이 있다고 해석할 수 있기 때문”이라고 밝혔다.

이어 “끊임없이 내부적으로 당내 갈등이 일어나고 언론에서 숙청이라는 단어를 쓰는데 선거 100일이 남지 않은 상황에서 신뢰받을 수 있겠냐”면서 “화합하고 단합하는 모습을 보여줄 필요가 있는데 지도부가 통합 역할을 해야 한다. 그걸 방치하는 것은 특정 입장을 두둔하는 것처럼 보일 수 있다”고 덧붙였다.

이들은 당내 잇단 징계 절차에 대해 “일체 논의를 중단하고 징계정국을 끝낼 필요가 있다”고 의견을 모은 것으로 전해졌다. 앞서 당 지도부는 한동훈 전 대표·김종혁 전 최고위원 제명을 결정했다. 윤리위원회는 배현진 의원에 대한 징계절차도 착수했다.

이 의원은 “지방선거를 앞두고 덧셈 정치는 못할 망정 뺄셈 정치가 지속되고 당내 갈등과 배제 정치가 횡행하는 것은 지방선거 승리에 도움이 되지 못한다”면서 징계 관련자들의 자제와 당 지도부의 철회 노력을 동시에 촉구했다.

당대표 재신임 요구 논란에 대해서는 “종식된 사안으로 굳이 다시 끄집어낼 이유가 없어 전체적인 논의는 아니였다”면서도 “장동혁 대표가 의원직을 걸라고 한 것은 당직과 유권자들이 선택한 공직의 등가성에 부합하지 않는 내용”이라고 비판했다.