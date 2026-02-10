연휴 전 3일, 연휴 뒤 5일 총 8일간 시행 전국 17개 BYD Auto 서비스센터서 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] BYD코리아가 다가오는 설 명절을 맞아 BYD 오너 고객의 안전하고 편안한 귀성·귀경길을 지원하기 위해 ‘설맞이 무상점검 캠페인’을 실시한다고 10일 밝혔다.

BYD코리아는 연휴 전후를 모두 아우르는 무상점검 서비스를 통해 설 명절 장거리 운행 전 사전 대비부터 주행 후 차량 컨디션 점검까지 전 과정을 체계적으로 지원할 방침이다.

이번 캠페인은 연휴 전 3일(11~13일)과 이후 5일(19~20일, 23~25일), 총 8일에 걸쳐 전국 17개 BYD Auto 서비스센터에서 진행된다. 캠페인 기간 동안 BYD코리아는 ▷동력 배터리 상태 ▷차량 하부 점검 ▷브레이크 시스템 ▷소모품 교체 필요 여부 점검 등 장거리 운행에 필수적인 항목들에 대한 정밀 무상점검 서비스를 제공한다. 점검에는 약 30분이 소요되며, 쾌적한 주행 환경을 위한 ‘차량 실내 연무기 탈취 서비스’도 지원한다.

또한, 캠페인 기간 동안 서비스센터를 방문하는 모든 고객에게 소정의 선물도 증정해, 설 연휴를 맞은 고객들에게 보다 만족스러운 서비스 경험을 제공할 예정이다.

BYD코리아 관계자는 “연휴 전·후 무상점검 서비스를 통해 고객들이 보다 안심하고 귀성·귀경길을 오갈 수 있도록 지원하고자 이번 캠페인을 마련했다”며 “앞으로도 고객의 실제 주행 환경과 니즈에 맞춘 서비스 프로그램을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편, BYD코리아는 올해 목표를 연말까지 총 26개의 서비스센터 네트워크를 구축할 계획이다.