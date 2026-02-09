“가온이 좋아…큰 무대 활약 멋진 일” “거울로 나를 보는 듯한 기분 들어”

[헤럴드경제=조용직 기자] 여고생 보더 최가온과 우승 경쟁을 펼치는 스노보드 하프파이프의 전설 클로이 김(미국)이 어느덧 라이벌로 성장한 최가온을 대견스러워했다.

클로이 김은 9일 탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 미국 하프파이프 대표팀 기자회견에서 “가온이를 아주 어릴 때부터 봐왔고, 정말 좋아한다. 이런 큰 무대에서 그를 보는 건 정말 감회가 새롭다”면서 “내가 나이 들었다는 게 실감 나지만, 가온이가 얼마나 성장했는지 보는 건 멋진 일”이라고 말했다.

클로이 김보다 8살 어린 최가온은 어릴 때부터 클로이 김을 동경하며 롤 모델로 삼아 성장했다. 이번 시즌 월드컵 3승을 거두며 이번 대회에선 클로이 김의 3연패 도전에 제동을 걸 강력한 경쟁자로 떠올랐다. 해외 분석매체들은 최가온의 우승을 점치는 곳도 있다

한국 교포인 그는 “가온이가 하프파이프를 처음 시작했을 때부터 봤는데, 가끔은 거울로 나와 우리 가족을 보는 듯한 기분도 들었다”면서 “또 다른 한국 소녀가 여기서 활약하는 모습을 보인 건 정말 멋지다”며 경쟁심보다는 기대감을 나타냈다.

클로이 김은 2018년 평창, 2022년 베이징에 이어 이번 대회에서 3연패라는 위업에 도전한다. 아직 스노보드 종목엔 3회 연속 금메달을 따낸 선수가 없다.

지난 달 대회를 한달 앞두고 연습중 어때 부상을 당해 월드컵 시즌을 제대로 소화하지 못한 것이 큰 악재다. 클로이 김은 “약간의 변수(부상)에 대처해야 했다. 시즌 중간에 쉬게 됐는데, 정말 즐거웠다. 이번 시즌 첫 대회가 올림픽이라니 좀 말이 안 되긴 하지만, 잘 해내 볼 것”이라며 “어제 첫 연습은 정말 멋지고 즐거웠다”고 말했다.

이어 “어깨 상태는 괜찮다”면서 “어깨 보호대를 차고 테이핑을 단단히 했는데, 라이딩이 끝나고 뜯어낼 때 좀 끔찍해서 그건 별로였다. 그래도 그럴 가치가 있다”고 전했다.

최가온과 클로이 김의 경쟁이 펼쳐질 스노보드 여자 하프파이프 예선은 한국시간 11일 오후 6시 30분 리비뇨 스노파크에서 열리며 결선은 13일 오전 3시 30분 예정돼 있다.