[헤럴드경제=이원율 기자]다카이치 사나에 일본 총리가 9일 개헌에 대한 의지를 분명히 밝혔다.

다카이치 총리는 이날 자민당 본부에서 기자회견을 갖고 “나라의 미래를 내다보며 헌법 개정을 향한 도전을 진행할 것”이라고 강조했다.

자민당은 개헌을 통해 실질적 군대인 자위대를 헌법에 명기할 것 등을 주장해왔다. 지난 8일 총선 공약에도 개헌을 포함했었다.

다카이치 총리는 “총리로서 헌법심사회에서 당파를 초월한 건설적 논의가 가속하고 국민 사이에서도 적극적인 논의가 깊어지길 바란다”며 “자민당 총재로서 말하자면 개헌 등 공약으로 제시한 정책 과제 실현을 위해 힘 있게 추진해야 한다고 생각한다. 그동안의 논점 정리와 논의 축적에 기반해 각 정당의 협력을 얻고 조금이라도 빨리 개헌 찬반을 묻는 국민 투표가 이뤄질 환경을 만들 수 있도록 노력해나갈 각오”라고 했다.

집권 자민당은 이번 총선에서 전체 중의원 의석(465석) 중 316석을 차지했다. 개헌 발의선인 3분의 2에 해당하는 의석(310석)을 확보한 셈이다.

하지만 자민당이 당장 개헌안을 발의하기는 어려울 것으로 보인다.

개헌안을 발의하려면 중의원뿐 아닌 참의원에서도 3분의 2 이상 의원이 찬성해야 한다. 현재 참의원은 여소야대 상황이다. 다음 참의원 선거는 2028년 여름에 열릴 예정이다.

한편 이재명 대통령은 이날 다카이치 총리에게 “중의원 선거 승리를 진심으로 축한드린다”며 “총리님의 리더십 아래 일본이 더욱 발전하길 기원한다”고 엑스(X·옛 트위터)를 통해 밝혔다.

이 대통령은 “지난 1월 나라에서 열린 한일 정상회담을 통해 양국은 새로운 60년을 향한 힘찬 발걸음을 함께 내디뎠다”며 “앞으로도 우리의 신뢰와 유대를 바탕으로 한일 양국이 보다 넓고 깊은 협력을 이어가길 바란다”고 했다.

이 대통령은 “머지않은 시일 내 다음 셔틀외교를 통해 총리님을 한국에서 맞이하길 기대한다”고 했다.