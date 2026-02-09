5-5 동점 파워플레이서 호그라인 실수

[헤럴드경제=조용직 기자] 컬링 믹스더블 김선영(강릉시청)-정영석(강원도청) 조가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 라운드로빈 최종전에서 노르웨이에 역전패 했다.

김선영-정영석은 9일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 라운드로빈 9차전 최종전에서 노르웨이의 크리스틴 스카를리엔-마그누스 네드레고텐 조에 5-8로 졌다.

5-5로 맞은 7엔드에서 곧바로 파워플레이를 신청한 한국은 마지막 스톤을 던지다가 호그라인을 넘기는 치명적 실수로 오히려 2점을 내주며 5-7 역전을 허용했다. 한국은 마지막 8엔드에서도 1실점 하며 5-8로 경기를 마쳤다. 이로써 김선영-정영석은 3승 6패의 기록을 남기고 대회를 마무리했다.

혼성 2인조 경기인 컬링 믹스더블은 10개 팀이 출전해 라운드로빈 방식의 예선을 치러 상위 4개 팀이 준결승에 진출해 최종 순위를 가린다.

김선영-정영석은 라운드로빈 첫 5경기를 모두 패하며 힘겨운 시간을 보낸 뒤 미국과 6차전에서 마수걸이 승리를 시작으로 에스토니아와 캐나다를 연파하며 3연 했지만 최종전 결과에 상관 없이 4강 진출에 실패했다.