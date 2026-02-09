[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 국립순천대학교(총장 이병운)는 9일 자로 이동희 건축학부 교수를 대외협력부총장에 임명하는 등 보직 인사를 단행했다.

신임 이동희 부총장은 2005년 3월 전임교원으로 임용된 이후 교수회 사무처장, 건축학부장, 전남실버복지연구센터 센터장, 산학협력중심대학 인력양성센터장 등을 역임했다.

건축사진전에서 다수 입상한 경력이 있으며 현재 한국농촌건축학회 부회장과 대한건축학회 사진연구회 회장을 맡고 있다.

이 밖에 제주국제유니버설디자인엑스포 집행위원회 부위원장과 한국농촌건축대전 운영위원장 등을 지냈다.

그동안 순천시와 구례군 도시재생지원센터장, 농림축산식품부 농촌고령자 공동시설 지원사업 전남동부권 총괄 계획가, 순천시 도시취약지역 생활 여건 개조 사업 총괄 코디네이터, 고흥군 청년농촌보금자리 조성 사업 총괄 계획가 등 지역 밀착형 정책과 실무 경험을 쌓아왔다.

이동희 부총장은 “어려운 시기에 능력이 미흡한 사람이 중책을 맡게 되어 어깨가 무겁다”라며 “앞으로 학내외 여러분과 밀접하게 소통하면서 대학과 지역 발전을 위한 일에 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.