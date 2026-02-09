[헤럴드경제=김주리 기자] 중국 시장에서 고전하던 애플이 지난해 4분기 중국에서 사상 최대 매출을 기록하며 부활했다. 중국 내 애플의 부활은 새로 도입된 인공지능(AI) 기능 등이 아닌 명품을 연상케 하는 주황색 색상이 주요 원인이라는 분석이 나온다.

7일(현지시각) 파이낸셜타임스(FT)는 새로 출시된 아이폰 17 프로와 프로 맥스 ‘코스믹 오렌지’ 색상이 중국 내에서 인기를 끌고 있다고 전했다. 코스믹 오렌지 색상이 프랑스 명품 에르메스의 대표 색상과 비슷하다는 입소문을 타며, 이 색상을 ‘에르메스 오렌지’라고 부르는 사람이 늘어난 것이다.

애플은 중국 시장에서 지난 수년간 화웨이에 밀리며 부진했다. 하지만 오렌지 색 아이폰 17시리즈의 약진으로 지난해 4분기 중국 매출을 전년 동기 대비 38% 증가한 260억 달러(약 38조원)로 끌어올렸다. 이는 애플 총매출의 약 20%에 해당한다. FT는 “지난해 가을 출시 후 중국에선 ‘에르메스 오렌지’ 아이폰을 자랑하는 영상이 온라인에서 퍼지고 있다”고 전했다.

오렌지의 중국어 발음이 ‘성공’과 발음이 같다는 점도 애플의 부활에 영향을 미쳤다. 오렌지를 뜻하는 한자 ‘등(橙)’은 성공의 ‘성(成)’은 모두 ‘청’으로 읽혀 발음이 같다. 온라인상에선 “모든 소망이 오렌지(성공)가 되길”이라는 말과 함께 아이폰 17프로 영상을 올리는 것이 유행했다.