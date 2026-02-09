- 미니쉬 프로바이더 50 여곳 신규 신청

미니쉬테크놀로지는 지난 8일 일본 도쿄 미드타운 후나이소켄 본사 강연장에서 ‘제2회 도쿄 미니쉬 임상사례 세미나 및 기업 설명회’를 성황리에 마쳤다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 지난해 2월 열린 1차 행사에 비해 참가자가 70% 늘어난 170명을 기록하며 뜨거운 관심을 받았다. 또한 일본의 주요 컨설팅 기업인 후나이소켄이 파트너십을 통해 장소 제공과 현지 마케팅을 지원하는 등 양 사의 협력 체계도 강화됐다.

강연자 구성 변화가 가장 두드러졌다. 미니쉬 도입 초기 단계였던 지난해 세미나에서는 한국 의료진이 강연 전반을 이끌었으나 올해는 일본 현지 치과의사들이 직접 연단에 올랐다.

지난 1년간 일본 내 미니쉬 프로바이더 치과가 25곳으로 빠르게 늘어나면서 현지에서 축적된 임상 데이터와 운영 노하우를 공유할 수 있는 토대가 마련됐기 때문에 가능했다.

참석자 면면도 변화했다. 개원의 중심이었던 지난해와 달리 올해는 다수의 치과를 운영하는 의료법인 관계자와 도쿄 주요 지역의 치과 의사들이 대거 참석했다.

세미나는 ▲미니쉬 발전사 및 미래 방향(강정호 대표) ▲일본 미니쉬 프로세스(안길우 신주쿠 안비치과 원장) ▲일본 치과 시장과 미니쉬의 역할(후나이소켄 사토 타카아키) ▲현지 도입 사례 발표(시마자키 타이토 원장) 순으로 진행됐다.

미니쉬테크놀로지 관계자는 “이번 세미나 이후 일본 치과의사 50여 명이 미니쉬 프로바이더 신청을 희망했다”며 “미니쉬가 일본에서 기존 치료의 보완재가 아닌 독립 진료항목으로 인정받고 있다는 의미”라고 밝혔다.