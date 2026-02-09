영화 『아바타』에서 주인공 제이크 설리는 하반신 마비라는 육체적 한계를 넘어, 판도라 행성의 원주민 나비(Na‘vi)의 육체인 ’아바타‘에 자신의 의식을 연결한다. 아바타는 단순한 로봇이 아니다. 그것은 본체의 신경계와 완벽히 동기화되어, 본체가 직접 갈 수 없는 위험한 전장에 대신 서고, 본체의 야망과 철학을 현지에서 실현하는 ’살아있는 대리인‘이다. 2026년 2월, 세계 경제라는 거대한 판도라 행성 위에서도 이와 유사한 ’아바타 정치‘와 ’대리인 경제‘가 긴박하게 펼쳐지고 있다.

트럼프의 복귀와 함께 등장한 J.D. 밴스라는 젊은 부통령, 시진핑의 의지를 기술로 박제한 중국의 디지털 감시망, 그리고 빅테크가 설계한 알고리즘이라는 비인격적 아바타들. 이들은 모두 누군가의 의지를 대행하며 세상을 재편하고 있다. 20여 년 전, 다니엘 카너먼이 『생각에 관한 생각(Thinking, Fast and Slow)』에서 경고했던 “인간은 자신이 보고 있는 것이 전부라고 믿는 함정”은 이제 ‘아바타’라는 가면에 가려진 본체의 진실을 보지 못하는 우리 시대의 가장 치명적인 인지 편향이 되었다.

1. J.D. 밴스: 러스트벨트의 분노를 수혈받은 트럼프의 ‘강화 아바타’

도널드 트럼프 대통령의 제47대 행정부에서 가장 눈에 띄는 존재는 단연 J.D. 밴스 부통령이다. 그는 단순한 이인자가 아니다. 영화 속 제이크 설리가 나비족의 문화를 흡수해 더 강력한 전사로 거듭났듯, 밴스는 트럼프주의를 지적으로 세련되게 다듬고 노동계층의 서사를 입힌 ‘트럼프 2.0’ 그 자체다. 오하이오주 가난한 백인 노동자 가정 출신으로 『힐빌리의 노래』를 쓴 그는, 과거 ‘네버 트럼프’를 외치던 비판자에서 이제는 트럼프보다 더한 고립주의자로 변신했다. 카너먼의 경제학적 관점에서 볼 때, 밴스는 트럼프가 가진 ‘손실 회피(Loss Aversion)’의 정서를 가장 극적으로 대리하는 인물이다. “미국이 세계 경찰 노릇을 하며 잃어버린 일자리와 국부를 되찾아야 한다”는 그의 주장은 대중의 상실감을 자극해 합리적 판단을 마비시킨다.

밴스는 트럼프의 ‘미국 우선주의’를 우크라이나 휴전 압박, 주한미군 방위비 분담금 대폭 인상이라는 구체적인 정책 아바타로 형상화한다. 그는 트럼프가 던지는 거친 수사를 정교한 경제적 국익론으로 치환하는 ‘정책적 아바타’다. 카너먼은 인간이 직관적인 ‘시스템 1’에 의존해 결론을 내린 후 이를 정당화하기 위해 ‘시스템 2’를 가동한다고 설명했다. 밴스는 트럼프가 대중의 본능(시스템 1)에 던진 불꽃을 논리(시스템 2)로 포장해 확증 편향의 성벽을 쌓는 역할을 수행한다. 여기에 마코 루비오 국무장관 같은 인물들이 가세하며 트럼프의 정치적 유산은 이제 개인이 아닌 ‘팀 아바타’의 형태로 세계 질서를 압박하고 있다. 밴스가 트럼프의 내밀한 분노와 노동계층의 서사를 대변하는 ‘정서적 아바타’라면, 루비오는 그 분노를 국제 질서의 파괴적 제재로 치환하는 ‘강경한 외교적 분신’이다. 그는 중국이라는 거대 본체를 타격하기 위해 트럼프가 직접 고른 가장 날카로운 창(槍)이자, 미국 우선주의라는 프레임을 전 세계에 강요하는 서슬 퍼런 집행자다.

2. 시진핑의 디지털 아바타: 스카이넷과 알고리즘의 레비아탄

동방의 제국 중국에서는 ‘인간 아바타’를 넘어선 ‘시스템 아바타’가 통치의 중심에 섰다. 리창 총리가 시진핑의 경제 정책을 집행하는 손발 역할을 하고, 차이치와 딩쉐시앙이 그의 그림자처럼 움직이지만, 전문가들은 시진핑의 진짜 아바타는 따로 있다고 입을 모은다. 바로 ‘스카이넷(天網)’이라 불리는 5억 대의 CCTV와 얼굴 인식 시스템, 그리고 개인의 일거수일투족을 점수화하는 ‘사회신용시스템’이다. 이는 영화 『아바타』의 에이와(Eywa)와 닮아 있으나 그 본질은 정반대다. 에이와가 모든 생명체의 의식을 연결해 공존을 꾀하는 유기적 네트워크라면, 중국의 시스템은 모든 개인을 권력의 의지 아래 예속시키는 ‘디지털 레비아탄’이다. 카너먼은 인간의 판단이 ‘맥락’과 ‘프레임’에 따라 얼마나 쉽게 조작될 수 있는지 증명했다. 중국의 알고리즘 아바타는 국민들에게 “당신은 국가의 보호 아래 안전하며, 점수가 높을수록 애국자”라는 프레임을 지속적으로 주입한다.

이 시스템은 시진핑이라는 본체의 의지를 24시간 실시간으로 구현하는 기술적 분신이다. 인간 관료는 피로를 느끼고 실수를 하지만, 알고리즘 아바타는 지치지 않는다. 하이에크가 우려했던 ‘중앙 집중화된 지식의 오만’이 인공지능이라는 아바타를 입고 완벽을 기하려 하는 셈이다. 중국의 경기 침체 속에서도 이 감시 시스템에 투입되는 자본이 줄지 않는 이유는, 권력에게 있어 경제적 수익률보다 시스템 아바타의 유지라는 정치적 생존률이 더 중요하기 때문이다.

3. 나렌드라 모디와 가우탐 아다니: 국가 자본주의의 동반 아바타

인도에서도 독특한 형태의 아바타 관계가 목격된다. 나렌드라 모디 총리와 인도 최대 재벌 가우탐 아다니의 관계다. 모디가 추진하는 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’라는 국가 전략의 실행 부대는 아다니 그룹이다. 아다니는 모디의 경제적 야망을 인프라 건설과 에너지 독점을 통해 구현하는 ‘시장형 아바타’다. 아다니의 사업 확장은 곧 모디의 통치 성과로 치환되며, 기업의 자산 규모가 국가의 인프라 경쟁력을 대변하는 기이한 일체화 현상을 낳았다. 그러나 권력이 시장의 자원을 특정 아바타에게만 몰아줄 때, 시장의 자생적 질서는 왜곡되고 대마불사의 신화 속에 시스템 리스크는 은밀하게 몸집을 키우게 마련이다. 이 위험한 결속이 주는 경고는 단순히 정경유착의 도덕적 해이에 그치지 않는다.

카너먼의 이론 중 ‘기저율 무시(Base Rate Neglect)’가 바로 여기에서 작동한다. 이는 객관적인 배경 데이터(기저율)를 망각한 채, 주관적으로 신뢰도가 높다고 느껴지는 정보에만 매몰되는 현상을 말한다. 인도의 눈부신 성장률이라는 화려한 서사에 가려, 특정 재벌에게 집중된 자원 배분의 불균형과 정경유착의 리스크라는 통계적 진실은 무시된다. 아다니가 흔들릴 때마다 모디 정부가 전폭적인 지원을 아끼지 않는 이유는 아다니가 단순한 기업인이 아니라 모디 정부의 통치 성과를 증명하는 ‘자산 아바타’이기 때문이다. 영화 속 RDA(자원개발관리국)가 판도라의 자원을 채굴하기 위해 아바타 기술을 이용하듯, 모디는 인도의 성장을 가속하기 위해 대기업이라는 아바타를 앞세운다. 하지만 카너먼이 경고했듯, 한 바구니에 담긴 달걀은 ‘검은 백조’의 출현 앞에 무력하다. 아다니라는 아바타에 균열이 생길 때, 혹자는 본체인 인도 경제 전체가 흔들리는 전염 효과는 이미 예견된 수순이라고 평가한다.

4. 알고리즘: 우리의 영혼을 낚는 빅테크의 투명 아바타

이제 시선을 우리 일상으로 돌려보자. 영화 속 나비족이 동물을 길들일 때 신경계로 연결하는 행위인 ‘샤헤일루(Tsaheylu)’는 2026년 현재 우리와 빅테크 사이에서 매 순간 일어난다. 유튜브, 틱톡, 인스타그램의 알고리즘은 우리가 무엇을 보고, 무엇을 사고, 심지어 누구를 증오할지까지 결정하는 ‘투명한 아바타’가 되어 우리 내면에 침투했다.

이 알고리즘 아바타의 본체는 기업의 이윤 극대화라는 탐욕이다. 카너먼은 인간이 ‘손실’에 민감하다는 점을 이용해 알고리즘이 우리를 어떻게 ‘중독’이라는 노예의 길로 이끄는지 분석했다. “지금 이 정보를 놓치면 손해다”, “남들은 다 가진 이 상품을 너만 모른다”는 메시지는 우리 뇌의 도파민 체계를 자극해 합리적 선택권을 박탈한다.

일론 머스크의 뉴럴링크가 인간의 뇌에 칩을 심으려는 시도는, 결국 ‘아바타’와 ‘본체’ 사이의 마지막 물리적 장벽마저 허물겠다는 선언이다. 기술적 우위가 신성시되는 분위기 속에서 우리는 스스로 알고리즘의 아바타가 되어가는 것은 아닐까. 카너먼은 우리가 ‘회상 용이성(Availability Heuristic)’ 때문에 최근 본 정보나 자극적인 정보를 진실로 믿는 경향이 있다고 말했다. 알고리즘 아바타가 끊임없이 던져주는 자극적인 내러티브 속에서, 우리는 우리 자신의 주체적인 의지를 잃어가고 있다고 하면 과장된 말일까. 문제는 이 ‘링크’가 단순한 정보의 전달을 넘어, 우리의 ‘인지적 주권(Cognitive Sovereignty)’을 흔든다는 데 있다. 칩을 통해 뇌에 직접 주입되는 신호와 알고리즘이 선별한 정보가 나의 고유한 생각과 뒤섞일 때, 우리는 무엇이 나의 의지이고 무엇이 외부의 설계인지 구분할 수 없는 ‘인지적 혼종’의 상태에 빠지게 된다. 카너먼이 강조했듯, 인간의 뇌는 가장 적은 에너지를 쓰는 ‘인지적 구두쇠(Cognitive Miser)’의 길을 택하려 한다. 알고리즘 아바타가 정답을 대신 제시하고 뉴럴링크가 그 과정을 가속화할수록, 우리는 스스로 사유하는 고통을 포기하고 시스템이 짜놓은 궤도에 우리의 영혼을 맡기게 된다.

2024년 세상을 떠난 다니엘 카너먼은 마지막까지 인간의 오만과 비합리성을 경계했다. 그는 “우리는 우리가 세상을 이해하고 있다고 믿지만, 사실은 우리가 지어낸 서사 속에 살고 있을 뿐이다”라고 일갈했다. 트럼프가 밴스라는 아바타를 통해 외치는 미국 우선주의, 시진핑이 디지털 시스템이라는 아바타로 강요하는 애국주의, 빅테크가 알고리즘 아바타로 제안하는 편리한 일상. 이 모든 ‘아바타’들은 우리에게 매력적인 서사를 건넨다. 하지만 그 서사에 취해 ‘링크’를 수락하는 순간, 우리는 본체의 의도대로 움직이는 말(馬)이 된다.

『아바타』의 결말에서 제이크 설리는 침략자의 아바타를 버리고 판도라의 진정한 일원으로 거듭난다. 그가 내린 결정은 편리한 기술의 힘을 빌려 지배하는 자의 삶이 아니라, 고통스럽더라도 자신의 뿌리와 연결된 자유로운 개인의 삶이었다. 카너먼은 우리에게 ‘느리게 생각하기’를 권한다. 아바타가 건네는 즉각적이고 매혹적인 유혹(시스템 1)에서 한 걸음 물러나, 그 뒤에 숨은 본체의 의도와 장기적인 비용(시스템 2)을 따져보라는 것이다.

지금 우리에게 필요한 것은 거대 권력이나 기술이 설계한 아바타에 접속하는 능력이 아니다. 오히려 그 ‘링크’를 스스로 끊어내고, 자신의 눈으로 세상을 보는 ‘인지적 주권’을 회복하는 일이다. 2026년의 혼돈 속에서 부(富)의 진정한 의미는 내 계좌의 숫자가 아니라, 내가 얼마나 타인의 아바타가 되지 않고 온전한 나 자신으로 존재할 수 있는가에 달려 있다. 진정한 승자는 판도라의 자원을 차지하는 자가 아니라, 자신의 영혼을 ‘에이와’라는 전체주의적 통합에 팔지 않고 고결한 개인으로 남는 자다. 경제학은 결국 선택의 학문이다. 아바타로 살 것인가, 인간으로 남을 것인가. 2026년, 당신은 누구와 ‘링크’하고 있는가?

제임스 카메론

제임스 카메론(1954. 8 ~ )은 영화 『아바타』와 『타이타닉』의 감독이자 각본가이다. 캐나다 온타리오에서 태어났다. 대학에서 물리학을 전공하다 중퇴하고 트럭 운전사로 일하면서도 독학으로 영화 제작 기법과 시각 효과를 공부한 입지전적 인물이다. 그는 단순한 영화감독을 넘어, 심해 탐험가이자 새로운 촬영 기술을 직접 발명하는 기술 혁신가이기도 하다. 그는 『아바타』를 통해 문명과 자연의 충돌, 그리고 기술이 인간의 정체성을 어떻게 확장하고 변질시키는지를 심도 있게 탐구했다. 그의 작품 속에는 거대 자본과 기술 권력에 맞서 자신의 영혼과 공동체를 지키려는 개인의 분투가 일관되게 흐르고 있다.