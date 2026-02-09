‘오닉스바이오파운드리 AMC’ 열어…신약 연구·공정개발·제조·임상 통합

오가노이드사이언스(대표 유종만·오상훈)가 서울아산병원과 CRDMO(Contract Research, Development and Manufacturing Organization·위탁 연구개발·생산) 사업을 본격화한다.

이 회사는 서울아산병원 아산생명과학연구원 융합연구관에 병원 기반 세포처리시설 ‘오닉스바이오파운드리 AMC(Asan Medical Center)’를 열고 운영한다고 9일 밝혔다.

지난 6일 문을 연 오닉스바이오파운드리는 오가노이드SC의 병원 기반 CRDMO 플랫폼 거점이다. 첨단바이오의약품법 등 관련 법규에 따른 임상연구를 지원하며, 기존 제조센터와의 시너지를 통해 신속한 첨단바이오의약품 개발을 실현할 수 있게 설계됐다.

임상 현장인 병원 내 위치해 연구자들이 개발한 세포치료제를 연구용 또는 임상용 형태로 직접 생산할 수 있다. 또 의료진과 실시간 논의하며 개발전략을 조정할 수 있는 ‘최적 중개연구를 실현한다’는 평가를 받는다. 핵심 전략은 실험실 수준의 데이터를 임상단계로 빠르게 연결, 연구-임상과정을 최적화하는 것이라고 회사 측은 전했다.

오가노이드SC 오상훈 대표는 “세계적 수준의 임상역량을 갖춘 서울아산병원 내 치료제 생산시설을 구축해 연구와 의료임상을 유기적으로 연결하게 된다. 신약개발과 첨단 바이오산업의 글로벌 경쟁력을 높이게 될 것”이라 했다.

오가노이드 기반 재생치료제를 개발하는 오가노이드SC는 차바이오텍의 투자회사다.