- 같은 지역이라도 역세권 VS 비역세권 입지에 따른 가격 차이 수천만원 이상

- 수요층 유입 꾸준히 이뤄지며 거래도 활기… 정주여건과 가격, 환금성 우위로 관심 지속

수도권 아파트 시장에서 ‘역세권’ 입지를 갖춘 단지의 인기가 굳건한 것으로 나타났다.

역세권 단지는 출퇴근과 통학이 편리할 뿐 아니라, 역 주변으로 형성되는 상권 등 다양한 인프라를 손쉽게 누릴 수 있다는 점에서 생활 만족도와 거주 편의성이 높아 수요가 쏠림 현상이 계속되고 있다는 분석이다. 여기에 가격과 환금성 측면에서도 역세권 아파트가 우위에 있다는 인식이 자리잡고 있는 것도 수요층의 관심이 집중되고 있는 이유로 풀이된다.

실제 아파트 시장에서는 역세권과 비역세권의 가격 차이가 갈수록 벌어지고 있다. 국토교통부 실거래가에 따르면 3호선 구파발역을 도보로 이용 가능한 ‘은평스카이뷰자이’ 전용 84㎡는 지난해 12월 11억5,000만원에 거래가 됐는데, 이는 은평뉴타운 내에서 구파발역과 거리가 있는 ‘은평뉴타운제각말 5단지’ 동일 타입이 같은 달 8억1,000만원에 거래된 것과 비교하면 약 3억원 가량이 높은 가격이다.

이와 함께 시장에서는 역세권 아파트를 중심으로 거래가 활발하게 이어지는 모습도 계속되고 있다. 특히 경기권에서는 역세권 단지가 꾸준한 수요 유입으로 지역 내 가장 만은 거래량을 기록하고 있는 것으로 나타났다.

부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 경기 부천시에서는 1호선 중동역과 인접한 역세권 단지인 ‘팰리스카운티’가 지난 한 해 133건의 매매거래가 이어지면서, 부천시 내 가장 많은 거래량을 보였다. 또 김포시에서는 김포골드라인 풍무역 역세권 단지인 ‘풍무푸르지오’가 같은 해 김포시 최다인 176건의 매매거래를 기록한 것으로 조사됐다.

한 업계관계자는 “이에 분양시장에서도 역세권 아파트는 꾸준한 관심이 이어지고 있는 상황”이라며 “특히 규제 등의 정책으로 시장 불안정성이 높아진 수도권 시장에서는 확실함을 쫓는 경향이 짙어져 역세권 아파트로의 수요 쏠림이 더욱 심화되는 모습”이라고 말했다

이런 가운데 2월 중에는 쌍용건설이 경기도 부천시에서 지하철 1·7호선 온수역 더블 역세권 입지에 들어서는 ‘쌍용 더 플래티넘 온수역’의 분양을 예고해 이목이 집중되고 있다.

쌍용 더 플래티넘 온수역은 부천시 소사구 괴안3D구역 재개발을 통해 조성되는 아파트다. 지하 3층~지상 최고 35층, 총 759세대 규모로, 이 중 전용면적 59·84㎡ 230세대가 일반분양 물량으로 공급된다.

단지는 지하철 1·7호선이 교차하는 온수역을 도보로 이용할 수 있는 더블 역세권 입지를 갖춘 만큼, 교통편의성이 돋보인다. 특히 이를 통해서는 가산디지털단지(10분대), 여의도(20분대), 서울역(30분대), 강남(30분대) 등 서울 주요 업무지구로 빠르게 이동할 수 있어 뛰어난 직주근접성을 자랑한다.

또한 인접한 경인로와 부일로를 통해 부천 도심은 물론 서울 도심권으로의 진출입이 용이하며, 남부순환로, 수도권제1순환고속도로 등을 통해 수도권 전역으로의 이동도 편리해 도로교통망도 잘 갖추고 있다는 평가다.

단지는 이와 함께 정주여건도 우수하다. 인근 동곡초를 도보로 통학할 수 있어 안심 교육 여건을 갖췄으며, 역곡중·항동중·역곡고 등 중·고교도 인접해 교육환경이 좋다. 여기에 주변에는 부천과학고 개교가 확정되면서 교육 프리미엄은 더욱 확대될 것으로 보인다.

생활 편의 인프라도 잘 갖춰져 있다. 홈플러스, CGV, 역곡상상시장, 역곡남부시장 등 쇼핑·문화시설 이용이 편리하며, 가톨릭대학교 부천성모병원 등 대형 의료기관도 가깝다. 또한 단지 인근에 어린이공원과 항동근린공원, 푸른수목원, 항동저수지 등 대규모 녹지 공간이 조성돼 있어 도심 속에서도 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있다.

한편, 쌍용 더 플래티넘 온수역의 시공을 맡은 쌍용건설은 해외 고급건축 시공 실적 1위를 자랑하는 글로벌 건설 명가다. 쌍용건설은 싱가포르 마리나 베이 샌즈 호텔과 두바이 아틀란티스 더 로열 호텔 등 세계적 프로젝트에서 쌓은 기술력과 노하우를 이번 단지에 집약시켜 입주민들에게 차별화된 라이프스타일과 자부심을 제공한다는 계획이다.

단지 외관에는 시야 간섭이 없는 유리난간과 KCC 하이엔드 창호 등 고급 마감재가 적용되며, 전 세대는 남향 위주 배치를 통해 채광을 극대화했다. 드레스룸과 다용도실을 갖춘 혁신 평면으로 공간 활용도를 높였다.

아울러 피트니스 클럽, GX룸, 어린이집, 작은 도서관, 경로당 등 다양한 커뮤니티 시설이 마련돼 입주민들의 주거 만족도를 한층 끌어올릴 예정이다.

쌍용 더 플래티넘 온수역의 견본주택은 서울특별시 구로구 오류동 일원에 마련되며, 2월 중 오픈 예정이다.