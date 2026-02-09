AWS 글로벌우수사례 ‘Win-Wires’ 선정 클라우드 활용한 우수 기술 호평

[헤럴드경제=정윤희 기자] 메리츠증권은 클라우드 컴퓨팅선도기업 아마존웹서비스(AWS)의 글로벌 우수 사례 ‘윈 와이어즈(Win-Wires)’에 선정됐다고 9일 밝혔다. 이는 국내 금융사 가운데 최초 사례다.

‘Win-Wires’는 AWS가 자사 클라우드를 활용한 우수기술 도입 사례를 선정해 소개하는 프로그램이다. 단순히 클라우드를 업무에 사용하는 것이 아니라, 업계의 관행을 깰 구조적 혁신을 했는지가 주요 평가 기준이다.

메리츠증권은 올해 상반기 출시를 계획 중인 신규 커뮤니티 플랫폼의 모든 서비스를 클라우드 환경에 100% 구축한 기술력을 인정받았다.

회사는 향후 서비스확장과 운영 효율성을 고려해 설계 초기부터 순수 클라우드 환경에서 작동하는 구조를 채택했다. 또, 시장상황에 따라 클라우드 이용량을 자동 조절함으로써, 거래량 변동이 큰 리테일 서비스 환경에서도 안정적 운영이 가능하도록 준비하고 있다.

메리츠증권은 현재 정식서비스 오픈에 앞서 내부 테스트와 안정성 검증을 중심으로 플랫폼 구축을 진행하고 있으며, 충분한 검증을 거친 뒤 단계적으로 서비스를 선보일 계획이다.

이장욱 메리츠증권 이노비즈본부장은 “이번 선정은 본부에서 추진 중인 플랫폼의 방향성과 기술적 접근이 글로벌 기준에서 인정 받았다는 점에서 의미가 있다”며 “정식 오픈 전까지 기술 완성도와 안정성 확보에 집중할 것”이라고 말했다.