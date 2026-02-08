4R 5언더…최종합계 17언더파 우승컵은 24언더파 스마일리

[헤럴드경제=조용직 기자] PGA에서 이적한 안병훈이 LIV 골프 2026시즌 개막전에서 공동 9위에 올랐다.

안병훈은 7일(현지시간) 사우디아라비아 리야드 골프클럽(파72·7464야드)에서 열린 LIV 골프 리야드(총상금 3000만달러) 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 8개와 보기 3개로 5언더파 67타를 기록했다.

최종 합계 17언더파 271타의 성적을 낸 안병훈은 브랜던 그레이스(남아프리카공화국), 루커스 허버트(호주)와 함께 공동 9위에 올랐다. 이로써 안병훈은 2022년 출범한 LIV 골프에서 한국 국적 선수로는 처음 ‘톱10’ 성적을 냈다.

LIV 골프에서 뛴 선수는 지난해 장유빈, 송영한, 김민규 3명이 있었고 최고 성적은 장유빈이 그 해 7월 영국 대회 공동 21위에 오른 것이었다. 다만 뉴질랜드 국적의 교포 선수 대니 리가 2023년에 한 차례 우승한 바 있다.

2025시즌까지 미국프로골프(PGA) 투어에서 뛰었던 안병훈은 올해 새로 만들어진 코리안 골프클럽 캡틴을 맡아 LIV 골프로 이적했고, LIV 골프 데뷔전에서 상위권 성적을 올렸다.

코리안 골프클럽 소속 선수들은 안병훈 외에 송영한이 11언더파 277타로 공동 30위, 김민규와 대니 리는 8언더파 280타로 공동 41위에 올랐다. 코리안 골프클럽은 단체전에서는 44언더파를 합작해 13개 팀 중 공동 8위를 차지했다.

개인전 우승은 최종 합계 24언더파 264타를 친 엘비스 스마일리(호주)가 차지했다. 욘 람(스페인)이 1타 차 준우승을 차지했다.

LIV 골프 다음 대회는 12일 호주에서 개막하는 LIV 골프 애들레이드다.