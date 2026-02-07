[헤럴드경제=고승희 기자] 아직 컴백도 하지 않았지만, 방탄소년단의 월드투어는 티켓 예매를 하는 족족 전석 매진 행렬을 기록하고 있다. 이번엔 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움 사상 최고 객석 점유율을 기록했다.

글로벌 공연 기획사 라이브네이션 UK는 6일(현지시간) 공식 SNS를 통해 “방탄소년단의 아미(ARMY.팬덤명)가 토트넘 홋스퍼 스타디움 단일 공연 사상 최고 객석 점유율을 달성했다(BTS ARMY CREATE HIGHEST SINGLE SHOW CAPACITY AT SPURS)”라고 밝혔다.

방탄소년단은 오는 7월 6~7일 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 공연을 열고 이틀간 약 12만 명의 관객과 만난다.

다음달 컴백하는 방탄소년단은 4월 9일 고양종합운동장 주경기장을 시작으로 전 세계 34개 도시 82회에 이르는 대규모 월드투어에 돌입한다. 예매 창구가 열린 고양 공연 3회를 비롯해 북미·유럽 41회 모든 공연이 일찌감치 전석 매진됐다.

방탄소년단은 3월 20일 오후 1시 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 발매, 다음 날인 3월 21일에는 서울 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 개최한다. 해당 무대는 넷플릭스를 통해 190여 개 국가/지역에 생중계된다.

방탄소년단은 벌써부터 의미 있는 기록을 만들어 가고 있다. ‘아리랑’은 지난 4일 기준 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 ‘카운트다운 차트 글로벌’(Countdown Charts Global) 1위를 차지하며 3주 연속 정상을 지켰다. 이 차트는 발매를 앞둔 앨범과 싱글의 사전 저장(Pre-save) 수치를 집계하는 지표다.

전작들도 꾸준히 사랑받고 있다. 2019년 4월 발매된 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)’의 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’ 뮤직비디오가 지난 1월 유튜브 조회 수 19억 회를 돌파했다. 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’ 타이틀곡 ‘옛 투 컴(Yet To Come) (The Most Beautiful Moment)’과 정규 3집 ‘러브 유어셀프 전 ’티어‘(LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’)’ 수록곡 ‘러브 메이즈(Love Maze)’는 지난해 12월 기준 누적 재생 수 각각 1억 5000만 회를 돌파해 일본레코드협회에서 스트리밍 부문 ‘플래티넘’과 ‘골드’ 인증을 받았다.