[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 참가한 92개국 선수단은 7일(한국시간) 이탈리아 밀라노 산시로 스타디움에서 열린 개회식 행사에서 자국의 특징을 한껏 담아낸 단복을 입고 전 세계 스포츠 팬들에게 인사를 전했다.

‘올림픽의 발상지’ 그리스를 시작으로 이탈리아 알파벳 순서 기준에 따라 92개국 선수단이 국기를 들고 차례로 산시로 스타디움 그라운드를 가로질러 관중석에 자리를 잡았다.

브라질 선수단은 명품 브랜드 몽클레어가 디자인한 선수단복을 입었다. 몽클레어가 제작한 기수의 흰색 패딩 점퍼 안쪽은 브라질 국기로 디자인됐고, 남자 선수들은 독특한 패딩 반바지를 입고 등장해 시선을 사로잡았다.

캐나다 선수단의 단복은 전면에 붉은 단풍잎과 캐나다의 자연 지형을 형상화한 디자인이 눈길을 끌었는데, 룰루레몬이 제작을 담당했다.

개최국 이탈리아는 ‘명품의 나라’라는 별명답게 자국 메이커인 아르마니와 손을 잡았다. 선수단은 아르마니의 스포츠 라인인 EA7 엠포리오 아르마니로 한껏 멋을 냈다.

이번 대회에 232명의 대규모 선수단을 파견한 미국은 2008년 베이징 대회부터 10회 연속 랄프로렌 제품을 입었다.

하얀색 더플코트를 입은 미국 선수단은 흰색, 파란색, 붉은색을 기본 색상으로 성조기를 그려 넣은 니트를 매치해 캐주얼한 분위기를 더했다.